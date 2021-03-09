الغرفة الفرنسية تواكب مقاولات نسائية مغربية

وقعت جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب اتفاقية شراكة، تهدف إلى توفير الآليات اللازمة لمواكبة المقاولات النسائية من أجل تطوير أدائها في سوق يشهد تغيرات مضطردة.

وقالت سعاد الترميذي، نائبة رئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، إن هذه الاتفاقية ستتيح فرصا حقيقية لمساعدة المقاولات النسائية من أجل الحصول على الخبرات اللازمة في عالم الأعمال.

وأضافت الترميذي في تصريح لهسبريس: “نحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة، ونحن في جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب واعيات بأهمية التكوين المستمر والمواكبة الفعلية من طرف خبراء المجال، من أجل السير قدما بالمقاولة النسائية في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية”.

وتابعت نائبة رئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب: “المقاولة النسائية عانت الكثير خلال فترة كوفيد، وقد قمنا بطرح برنامج (أملي) لمواكبة هذه الفئة من النساء المستثمرات في مشاريعهن، عبر توفير فضاءات لاحتضان نشاط مقاولاتهن، وضمان استمرارها في انتظار انتهاء الجائحة”.

وأوردت المتحدثة أن الجمعية تحاول اليوم العمل على مواكبة المقاولات النسائية، من خلال حملات تحسيسية تستهدف رئيسات المقاولات، عبر إبراز أهمية الابتكار في مجال خلق قيمة مضافة حقيقية للاستثمارات.

من جهته قال جون باسكال داريي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، إن الاتفاقية التي أبرمتها الغرفة الفرنسية مع جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب تهدف إلى دعم المقاولات النسائية، من أجل تطوير نشاطها عبر حلول تقوم على الابتكار وخلق قيمة مضافة حقيقية.