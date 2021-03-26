الغموض يكتنف الألبسة الرياضية للرجاء البيضاوي

ما زال ملف الأقمصة والألبسة الرياضية داخل الرجاء الرياضي يكتنفه الكثير من الغموض، خصوصا في ظل الانتقادات اللاذعة الموجهة من طرف فئة عريضة من الأنصار والمتتبعين للشركة المكلفة حاليا بإلباس الفريق “الأخضر”، خصوصاً في ما يتعلق بجودة الأقمصة والخدمات العامة.
وأفادت مصادر عليمة “هسبورت” بأن إدارة النادي تلقت مجموعة من العروض من طرف 3 شركات مختصة في تصميم وإنتاج الملابس الرياضية، تخللتها جلسات ومفاوضات عديدة، دون أن يتم الحسم في الملف الذي بات مؤثرا على الصورة العامة للفريق “الأخضر”.
وأوضح مصدر من إحدى الشركات الثلاث التي جالس مسؤولوها عضوا من المكتب المسير للرجاء الرياضي، أن شركته توصلت إلى اتفاق مع ممثل إدارة النادي بشأن مجموعة من النقاط، خصوصا المالية منها، بعدما تم تقديم نموذج من تصاميم مختلف الأقمصة والألبسة الرياضية المفترض إنتاجها لفائدة النادي.
وحسب المصدر نفسه، فالشركة تعهدت بإلباس الفريق الأول وفريق الأمل والفريق النسوي للرجاء الرياضي مجانا، مع تقديم مبلغ 100 مليون سنتيم لفائدة الفريق، وتخصيص نسبة تصل إلى 10% من أرباح بيع المنتوجات الحاملة لشعار النادي، شريطة أن لا تقل مدة العقد بين الطرفين عن 3 سنوات، ومنح مساحة إشهارية للشركة على اللوحات الإلكترونية خلال مباريات “النسور”.
وأضاف المصدر أن الصيغة النهائية للعرض عرفت مجموعة من التنازلات، تماشيا مع طبيعة المفاوضات مع إدارة النادي، غير أن هذه الأخيرة تماطل في الرد على العرض بداعي حدوث متغيرات في التفاصيل المالية لعرضي الشركتين الأخريين.
وحاولت “هسبورت” التواصل مع الناطق الرسمي باسم الرجاء الرياضي لاستقاء رأيه في المعطيات المذكورة، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
الرجاء ليس في حاجة الى الالبسة الرياضية..الرجاء كفريق عريق مدجج بالالقاب في حاجة ماسة الى ادارة قوبة بافكارها واموالها ..في حاجة ماسة الى مدرب داهية يعرف كيف يقلب المباراة ..أما السلامي فلا يتقن سوى لغة تصفية الحسابات مع اللاعبين الذين يعارضونه…الرجاء في حاجة ماسة الى ابناءها الاحرار…مايحز في النفس هو أن يقول امحمد فاخر ..انا رجاوي قح…ويدهب الى المحاكم في عز الازمة المالية ويخنق فريقه الذي اعطاه الشئ الكتير ..حب الفريق لايعني لفاخر اي شئ …
مشكلة كبيرة داءما النادي الرجاء البيضاوي على مدار تاريخه رغم النادي كبير العريق فاز كثير من البطولات الوطنية والافريقية يملك لاعبين مواهب كبيرة في تاريخه جمهور العالمي كبير ليس في كازا فقط يملك جمهور في كل المدن المغربية خارج داخل المغرب مشكلة داءما في مكاتبه المسيرة الهاوبة فاشلة كثير من المسيررين قادوا الرجاء لا يفقهون اي شيء في التسيير الرياضي اما بانضية او الاصحاب شكارة استغلوا النادي في مصالحهم الشخصبية والاغنتناء غير مشروع عن حساب الفريق منذ الرءيس عمور في التسيعينات حقق معه الرجاء عصره الذهبي مع مدرب الراحل اوسكار فيلوني لاعبي شباب من المدرسة الفريق ا سيطر على كرة الافريقية فاز على الاهلي ذهابا وايابا اخذ اللقب الافريقي من الترجي التونسي في ملعبه مباراة شهيرة سنة 99 اول الفريق الافريقي تاهل المونديال الاندية بعد رحيل عمور الحاج حنات البوصيري انهار الفريق لي اسف اصبح يتم تسيره بي الفوضى العشواءية كان بي امكان الرجاء ان يمتلك 7 بطولات افريقيا على اقل لو كان عنده المسيرين الحقيقيون
الى صاحب التعليق الأول لخصت كل شيء خير ماقل ودل