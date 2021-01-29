الغموض يكتنف انطلاق عملية التلقيح في الجزائر

الغموض يكتنف انطلاق عملية التلقيح في الجزائر
صورة: رويترز
الجمعة 29 يناير 2021 - 23:50

مباشرة بعد تلقي الملك محمد السادس الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″، أعلن التلفزيون الجزائري في شريط العاجل وصول أول دفعة من اللقاح الروسي في غضون 24 ساعة، وانطلاق عملية التلقيح في الجارة الشرقية للمملكة ابتداء من يوم السبت.

وكشف مصدر جزائري تحدث إلى هسبريس من العاصمة الفرنسية أن ريادة المغرب باعتباره أول دولة إفريقية تقوم بإطلاق حملة للتلقيح ضد “كوفيد -19” حفزت حكام “قصر المرادية” على الإسراع في إطلاق عملية تلقيح الجزائريين، التي لم يسبقها أي إعلان مسبق عن استعدادات لوجيستيكية.

وأضاف المصدر ذاته أن شحا في المعلومات يرافق انطلاق عملية التلقيح بمستشفى البليدة في ظل غياب الرئيس الجزائري المريض، وغياب أي تفاصيل عن مراكز التلقيح الأخرى أو عن عدد الجرعات التي استقبلتها الجزائر الجمعة من روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح “سبوتنيك-في” يواجه انتقادات داخلية وخارجية نظرا لتسجيله قبل إجراء تجارب سريرية واسعة النطاق؛ ورغم أن مطوريه يزعمون أنّه فعّال بنسبة تتجاوز 90 بالمائة، إلا أن منتقديه يعتبرون أنه مجرد أداة لتعزيز نفوذ روسيا الجيو-سياسي.

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‫تعليقات الزوار

5
  • حكيم من القنيطرة
    السبت 30 يناير 2021 - 00:18

    أيها الجزائريون استفيقوا الم يان الوقت لتعلموا ان نظامكم يستغفل الشعوب المغاربية لتحقيق أغراضه الضيقة

    10
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  • Mockingjay
    السبت 30 يناير 2021 - 00:26

    البومادا الصفرا أحسن من اللقاح الروسي ! أقولها و لا أبالي

    7
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  • zemmour
    السبت 30 يناير 2021 - 00:34

    الغريب في الأمر أن المسؤولين الجزائريين أعلنوا قبل أيام أن اللقاح سيدخل للبلد وسيكون ذلك سبقا لهم في كافة أفريقيا،وحتى أنهم اقتسموا الحصة مع تونس حتى قبل وصولها……يقولون ما لا يفعلون…لكن في المقابل كنا نشتغل في صمت وبدون زوبعة إعلامية،وصل اللقاحان(أسترا زينيكا وسينوفارم)وبالكمية الكافية لكل المغاربة وحتى المقيمين،وبالمجان.الحمد لله،لنا الريادة دائما.

    20
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  • ولد حميدو
    السبت 30 يناير 2021 - 00:37

    لو كان التنافس في جلب اللقاح او في الاقتصاد فحق مشروع اما
    اعطيني الصحراء او غادي نخلوضها فهده افعال المافيات و ليس دولة تحترم نفسها
    على الاقل الجهات الرسمية المغربية لا تتهجم على الجزاءر بل فقط تدافع عن السيادة المغربية عكس ابواق العسكر و حتى مسؤولوهم يخلقون الاكاديب عن لارام و الملك و عن المستشار بسبب ديانته رغم انه لم يسبق لهدا الاخير ان قال عيبا في اي دولة لانه واعي مثل ابنته المديرة عن منظمة عالمية

    10
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  • خارج الزمن
    السبت 30 يناير 2021 - 00:44

    هؤلاء الناس تجاوزهم الزمن.انهم هاءمين في الزمان والمكان.يتكلمون مثل الاطفال الصغار.لا مشروع لهم ولا افكار حسبك ان تنصت لحواراتهم ولقاءاتهم التلفزيونية.تعرف قيمتهم.لا شيء هلاميون.مرضى ثم تدجينهم وافراغ ليس فقط عقولهم.بل ارواحهم واحاسيسهم.تنتظرهم طامة كبرى

    6
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