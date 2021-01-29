الغموض يكتنف انطلاق عملية التلقيح في الجزائر

مباشرة بعد تلقي الملك محمد السادس الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″، أعلن التلفزيون الجزائري في شريط العاجل وصول أول دفعة من اللقاح الروسي في غضون 24 ساعة، وانطلاق عملية التلقيح في الجارة الشرقية للمملكة ابتداء من يوم السبت.

وكشف مصدر جزائري تحدث إلى هسبريس من العاصمة الفرنسية أن ريادة المغرب باعتباره أول دولة إفريقية تقوم بإطلاق حملة للتلقيح ضد “كوفيد -19” حفزت حكام “قصر المرادية” على الإسراع في إطلاق عملية تلقيح الجزائريين، التي لم يسبقها أي إعلان مسبق عن استعدادات لوجيستيكية.

وأضاف المصدر ذاته أن شحا في المعلومات يرافق انطلاق عملية التلقيح بمستشفى البليدة في ظل غياب الرئيس الجزائري المريض، وغياب أي تفاصيل عن مراكز التلقيح الأخرى أو عن عدد الجرعات التي استقبلتها الجزائر الجمعة من روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح “سبوتنيك-في” يواجه انتقادات داخلية وخارجية نظرا لتسجيله قبل إجراء تجارب سريرية واسعة النطاق؛ ورغم أن مطوريه يزعمون أنّه فعّال بنسبة تتجاوز 90 بالمائة، إلا أن منتقديه يعتبرون أنه مجرد أداة لتعزيز نفوذ روسيا الجيو-سياسي.