الغموض يكتنف تاريخ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

خلافا لما تم ترويجه خلال الأسابيع الماضية بشأن تحديد تاريخ 23 يونيو المقبل موعدا رسميا لإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، قال مصدر مطلع إن الأمر يتعلق بمجرد تخمينات أعقبت مقترح أحزاب مغربية بجعل الاقتراع يوم أربعاء خلال منتصف العام الجاري.
وأضاف المصدر ذاته لهسبريس أنه لا جديد إلى حد الساعة بخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقررة خلال العام الجاري، ما عدا ما كشفه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، من كون وزارة الداخلية وافقت على مقترح إلغاء لائحة الشباب الوطنية التي كانت تستأثر بـ30 مقعدا في مجلس النواب.
وأكد مصدر هسبريس أن الأولوية حاليا لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد والقضاء على الجائحة التي عطلت “مصالح البلاد والعباد”.
يذكر أن المشاورات التي جمعت وزارة الداخلية والأحزاب المغربية بخصوص القوانين الانتخابية انطلقت في يونيو 2020 وتوقفت في أكتوبر الماضي وسط خلافات حول القاسم الانتخابي وتوسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم، وتوافقات أبرزها تغيير يوم الاقتراع من يوم الجمعة إلى يوم وسط الأسبوع.
الشعب في معظمه لم تعد تهمه الانتخابات ..اولا لان من يسير البلاد حقيقة لا شكلا هم من لا ينتخبهم المهرولون الى التصويت ولا يقدمون الحساب لاحد ، ولا يخافون من لجان تفتيش او مجلس حسابات…ثانيا طريقة اعلان الفايزين والتقسيم الانتخابي لا تفرز حزبا واحدا فايزا او حتى اثنين ، بل دوما يقتسم مجموعة من الاحزاب كعكة الانتخابات ويشرعون في التقاتل على المناصب ليس الوزارية بل كل ما فيه ريع وفساد مشروع..ثالثا ما فايدة الانتخابات اصلا اذا كان هم من يفوز فيها هو اظهار انه ينفذ التعليمات وليست لديه خطة او برنامج حقيقي للخروج بالبلاد من ذل التخلف والتبعية لفرنسا وامريكا…وحتى لو كان – وهذا تقريبا مستحيل- لمن يفوز في الانتخابات برنامج حقيقي للنمو والتقدم فان من يقود البلاد منذ الاستقلال الى خرابها لن يتركوه يعمل بحرية ..اذ سيضعون له العصي في العجلة ليظهروا للمغاربة ان لا فايدة من الديمقراطية الحقيقية وان دولة الاوامر من حكومة الظل هي الملاذ من الفقر …متى يطالب اامغاربة بدستور واضح يقطع مع التسلط والريع ؟ الا يستحق المغاربة نظاما تكون فيه السلطة الحقيقية بيد المنتخبين دون غيرهم ؟
نعم وجب التريت لبعض الوقت في تحديد المواعيد الاستحقاقية للانتخابات في المملكة المغربية و التريت معناه الانكباب على اصلاح عميق و سياسي صرف يغير واقع الحال نريد ديموقراطية شفافة و تغييرات جوهرية و كاقتراح من طرف مواطن ناخب وجب إنتخاب رؤساء الجماعات الحضرية او القروية او العمداء من طرف الساكنة بشكل مباشر و ليس من طرف الأعضاء و بخصوص البرلمان لابد من القطع مع لائحة النساء و تشكيل المجلس بالاقتراع المباشر من طرف الناخبين بنسبة الثلثين و الثلث الاخر يشكل من المنضوون و المسجلون في اللواءح المهنية و فتح المجال لغير المنتمين الي الأحزاب وقطع الطريق امام الاعيان فازدواج و كثرة المهام لا تفرز الا الإحباط لدي عموم المواطنين نريد شفافية صريحة في الانتخابات القادمة.
احسن شيء هو الغاء هده الانتخابات مؤقتا وتعيين حكومة وحدة وطنية. اولا .
للظروف الخاصة التي يجتازها المغرب.
وتانيا لجاءحة كورونا.
وتالتا للحفاظ على الموارد المادية المخصصة للانتخابات
وخامسا حين يحين وقت الاستحقاقات تكون دل الاحزاب خارج الحكومة وبالتالي تكون لها نفس ظروف الاستعداد اي عدم استغلال الساطة