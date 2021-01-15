الغموض يكتنف تاريخ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

خلافا لما تم ترويجه خلال الأسابيع الماضية بشأن تحديد تاريخ 23 يونيو المقبل موعدا رسميا لإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، قال مصدر مطلع إن الأمر يتعلق بمجرد تخمينات أعقبت مقترح أحزاب مغربية بجعل الاقتراع يوم أربعاء خلال منتصف العام الجاري.

وأضاف المصدر ذاته لهسبريس أنه لا جديد إلى حد الساعة بخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقررة خلال العام الجاري، ما عدا ما كشفه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، من كون وزارة الداخلية وافقت على مقترح إلغاء لائحة الشباب الوطنية التي كانت تستأثر بـ30 مقعدا في مجلس النواب.

وأكد مصدر هسبريس أن الأولوية حاليا لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد والقضاء على الجائحة التي عطلت “مصالح البلاد والعباد”.

يذكر أن المشاورات التي جمعت وزارة الداخلية والأحزاب المغربية بخصوص القوانين الانتخابية انطلقت في يونيو 2020 وتوقفت في أكتوبر الماضي وسط خلافات حول القاسم الانتخابي وتوسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم، وتوافقات أبرزها تغيير يوم الاقتراع من يوم الجمعة إلى يوم وسط الأسبوع.