"الغموض" يكتنف خطاب الحكومة بشأن إجراءات تخفيف حالة الطوارئ الصحية

ما زالت الحكومة تنهج سياسة الغموض وعدم تقديم أجوبة واضحة بشأن الخطوات التي يُرتقب أن تُقدم عليها لتخفيف إجراءات حالة الطوارئ الصحية، بعد الاستقرار الذي يشهده تطور الحالة الوبائية في المغرب منذ أسابيع.
ففي الوقت الذي راجت فيه أخبار عن احتمال تمديد ساعات العمل بالنسبة إلى المقاهي والمطاعم خلال الفترة الليلة، بعدما فُرض الإغلاق وتقييد حركية المواطنين ابتداء من الساعة الثامنة ليلا، صرح خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بأن الحكومة لم تتخذ أي قرار بهذا الخصوص.
واكتفى وزير الصحة، في تصريح للصحافيين بمناسبة الاحتفال بالأسبوع الوطني للصحة الجامعية، بالقول إن اللجنة العلمية المكلفة بتدبير جائحة كورونا “سوف تجتمع لتدارس المعطيات الجديدة للحالة الوبائية، وإذا كانت هناك إجراءات سوف تُعلن عنها الحكومة مستقبلا”.
وانتعشت آمال المغاربة بتخفيف إجراءات حالة الطوارئ الصحية بعد أن شهدت حالات الإصابة بفيروس “كورونا” انخفاضا كبيرا، حيث نزلت، خلال الأيام الأخيرة، تحت حاجز 300 إصابة.
وأكد وزير الصحة أن الحالة الوبائية في المغرب “جد مستقرة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بمنع التجول الليلي”؛ لكن، ومع ذلك، ما زالت الحكومة متوجسة من أن تعود الإصابات بالفيروس إلى الارتفاع، وهو ما عبر عنه آيت الطالب بقوله: “كنطلبو الله ما توقعش أي انتكاسات فيما بعد”.
وأردف المسؤول الحكومي، حين حديثه عن الإجراءات المتخذة على مستوى حماية الطلبة الجامعيين، قائلا: “غادي يكون شوية ديال التخفيف نظرا لتحسن الحالة الوبائية، ولكن سنُبقي على نفس الإجراءات، من حمل الكمامة والتباعد الجسدي وتفادي الاكتظاظ في الأماكن المغلقة”.
وينتظر المغاربة الخطوات التي ستعلن عنها الحكومة لتخفيف إجراءات حالة الطوارئ الصحية، خاصة ما يتعلق بتمديد ساعات العمل وحركية التنقل ليلا والتنقل بين المدن، حيث سبق لعز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة العلمية المكلف بتدبير أزمة كورونا، أن أفاد بأنه سيكون هناك تخفيف لبعض الإجراءات ابتداء من الأسبوع الجاري.
و متى كانت الحكومة تهتم لما يريده المواطن، فهي تابه فقط لما يخدم مصالحها و اجنداتها للأسف الشديد اننا وقعنا بيد هولاء الشكوى لله تعالى الله ياخد فيهم الحق إن شاء الله
إلى متى حسبنا الله ونعم الوكيل
كتحكموا في رقاب الشعب وتتلدذون بتعذيبهم استمروا على النهج
فين عمر هذه الحكومة فرحات المغاربة اشنو كنتسناو من وزراء خدامين غير علی مصالحهم وخدمين علی تعاست الشعب حسبي الله ونعم الوكيل
ومتى كانت حكومتنا واضحة هنيئا لكم بالانتحار الاقتصادي و بالطلاق مع الجالية يا حكومة النفاق كل الدول الاروبية بدأت بتخفيف الاجراءات و فتح البلدان امام السياحة و نحن على بعد ستة اسابيع من العطلة الصيفية و المغرب ينتضر الضوء الأخضر من ماما فرنسا
هو و رباعتي مبرعين وزامة الشعب لله يخد فيهم الحق
جميع الدول اعطت أجندة واضحة للتخفيف منالاجراءات الا حترازية إلا نحن ،ننتظر قرارات منتصف الليل ما الفائدة من سياسة التضليل
في انتضار الأوامر السامية للماما فرنسا تتضح الأمور.
وأكد وزير الصحة أن الحالة الوبائية في المغرب “جد مستقرة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بمنع التجول الليلي”. واش اتحمقونا شنو الفرق بين الليل و النهار
غروب الشمس 8و30د والاغلاق في8س ….لماذا هذا التأخر في الاعلان عن التخفيف من الاجراءات …..الامتحانات على الابواب والتلاميذ بحاجة الى الدعم الدروس المسائية …كل الدول أطلعت شعوبها على خطط التخفيف وتواريخها…..الا نحن …..تنزل القرارات ..ليلة سريانها….
حكومه ضعيفه لا رؤيه استراتيجية لا رؤيه في اتخاذ القرارات لكن من خلال التصريح أن الحكومه ليس بإمكانها اتحاد قرارات إلا بعدما تتوصل بالضوء الأخضر من اسيادها أما هي فهي شكليه وحنا كان نبقاو نصدعو فراسنا الحكومه الحكومه راهم بحالنا بحالهم
حكومة الخزي والعار الله ياخد فيهم الحق
والله الى قهرتو الشعب الله ياخد فيكم الحق واش متضربو حساب للمسكين راه بلغ السيل الزبا راه ما بقالينا غا نحيدو حوايجنا انخرجو للشارع عريانين فين غاديين بينا باركا من الحكرة راكم قربتو تفجرو قنبلة لي ما عمرها تنطفى
هد الحكومة إلى شافت الشعب ساكت غدي تخلي الحجر حتى 10 يونيو لي قالوا ويقدر ازيدوا شهر آخر ولكن الى خرجوا الناش احتجوا غدي اتخفف
بصراحة هؤلاء ضد.المواطن ويشحنونه بالمحان .من يظير هذا الأمر بهذ الشكل لا نعتقد يريد خيرا لهذا الوطن .
وعيقو المغاربة هذ شي مقصود وراه قبل زمن كورونا بغاو يزيدو يقهرو شعب كثرة من قهرة لعايش فيها لمدة ينوات وعقود وجات كورونا ولقاو الحجج واسباب و اعذار ودبا بغاو طبقة متوسطة تولي بحال طبقة فقيرة بغاو شعب ديما حاني راس
لقد خرج الطبيب رئيس الحكومة في تصريح له منذ مدة يوضح فيه للشعب ان حكومته مددت مدة الحجر الى العاشر من شهر يونيو.
ٱجتماع أسبوعي الحكومة يكون يوم الخميس . إلى ذلك يوم إن ٱتخد القرار أما التسريبات نبقى للإستثناس . كماا قال عضو اللجنة وهي صاخبة الرأي بعدها يأتي قرار حكومي ونحن في الإننتظار.
Ouvrez nous les frontières,on n’a pas vu nos parents ça fait deux ans, donnez nous un plannnig pour réserver nos vacances.On’est vacciner.
لعل ما يقع في فلسطين وراء استمرار التدابير القمعية للحكومة.
سوف نتصل بماكرون يفتح لينا الحدود هههه
لماذا الحدود مغلقة؟ ان لم تستحيي فافعل ما شئت
كل حدود العالم مفتوحة و الطيران وووو
حكومة تنتحر سياسيا و اقصاديا و اجتماعيا…حكومة النعامة برأسها بالرمل…لاخدما ، لا قهوة، لاعطلة لا عائلاتنا من الجالية سنراها….حكومة تأبط شرا !
بالنسبة للناس ديال الظار البيضاء و الرباط على ما اظن و المدن الأخرى حتى هي، خرجت بحماسة و لهفة للشوارع، المرافق الترفيهية، الشواطئ… و هذا يدل على النفسية ديال المواطن التي اهتزهت و اختنقت و تتوق شوقا للتحرر و لو من جزء من هاد القيود. نرجو من الحكومة أخذ هذا بعين الاعتبار و الوقوف على الكمامة را الناس لم تعد تعير لها اهتماما. مواطن واحد على 50 هو لي ملتزم…
عادي جدا ان تكون لدينا حكومة غامضة في بلد يصمت فيه المواطنون عن طلب حقوقهم وفي نفس الوقت يطالبون بحقوق فليسطين التي تبعد الاف الكيلوميترات والتي يعيش شعبها احسن من بعض المغاربة الذين يفضلون التسول والذل على الوقوف ضد القرارات العشوائية الحكومية
رجعو لينا الساعة القانونية ديال بلادنا!
.كرفستونا و كرفستو ولادنا .حرام عليكم.الصلاة العشاء حتال 22h!!! .الأطفال يمتنعون عن النوم بسبب عدم رؤيتهم الظلام .ولا أحد مازال كايتكلم عن الساعة الإضافية
الحمد لله حالة الوباء مستقرة في بلادنا !!!!!!!! أما الحكومة هي اللتي لا تعرف الاستقرار في قراراتها ،وقد عودتنا على ذللك ؟؟؟؟؟؟؟؟ أو بمعنى آخر فاعضاءها مستقرين ماديا حتى اصبحوا من أصحاب الملايير هم وأسرهم!!!!!!!!!!فهم يفكرون في مصالحهم اما مصالح المواطن فيضربون بها عرض الحائط!!!!
غير خففو فالصيف متخافوش مع مراقبة الوضع الا قدر الله ارتفعت الحالات شددو. طلقو شوية باش الناس تنفس وعاودو زيرو الا اقتضا الحال حسب الوضعية الوبائية.
حكومة اطفال لا غير لو كانت لي مقهى لبقيت مفتوحة 24h كما فعل الكثير اثناء رمضان