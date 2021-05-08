الغموض يلف العثور على جثة ممثل مغربي

عثر أمس الجمعة على جثة الممثل المغربي مصطفى حمصاني داخل منزله بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء.

الوفاة الغامضة للراحل شكلت صدمة لدى كثيرين من زملائه ومعارفه، الذين امتلأت صفحات التواصل بنعيهم له بعبارات المواساة والحزن.

وكان الراحل قد تغيب لفترة بشكل ملحوظ، مما جعل جيرانه يقومون بإبلاغ السلطات التي قدمت إلى منزله، ليتم العثور عليه جثة هامدة.

وقد تم فتح تحقيق لمعرفة كافة ملابسات وحيثيات الوفاة الغامضة للفنان المغربي حمصاني، الذي سبق له أن شارك في أعمال أجنبية ومغربية متفرقة، أهمها “زيرو” و”القضية رقم 2″ و”كازانيكرا”.