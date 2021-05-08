الغموض يلف العثور على جثة ممثل مغربي

الغموض يلف العثور على جثة ممثل مغربي
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 8 ماي 2021 - 13:24

عثر أمس الجمعة على جثة الممثل المغربي مصطفى حمصاني داخل منزله بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء.

الوفاة الغامضة للراحل شكلت صدمة لدى كثيرين من زملائه ومعارفه، الذين امتلأت صفحات التواصل بنعيهم له بعبارات المواساة والحزن.

وكان الراحل قد تغيب لفترة بشكل ملحوظ، مما جعل جيرانه يقومون بإبلاغ السلطات التي قدمت إلى منزله، ليتم العثور عليه جثة هامدة.

وقد تم فتح تحقيق لمعرفة كافة ملابسات وحيثيات الوفاة الغامضة للفنان المغربي حمصاني، الذي سبق له أن شارك في أعمال أجنبية ومغربية متفرقة، أهمها “زيرو” و”القضية رقم 2″ و”كازانيكرا”.

الدار البيضاء فنان مغربي مصطفى حمصاني وفاة

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‫تعليقات الزوار

3
  • [email protected]
    السبت 8 ماي 2021 - 13:30

    لله يرحمو وي وسعها عليه فهاد شهر لكاريم ويرحم جاميع لموسليمين أ جمعين

    7
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  • عابرة
    السبت 8 ماي 2021 - 13:31

    رحمه الله واسكنه فسيح الجنان وانا لله وانا اليه راجعون.

    7
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  • ورزازي
    السبت 8 ماي 2021 - 13:32

    الله ارحموا واغفر ليه . هذا هو المشكل ديال لي ساكن بوحدو . حتا ايلا مرض مايلقاش لي يعطيه كاس ديال الماء .

    7
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