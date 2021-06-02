الغموض يلف مصرع امرأة أربعينية بمدينة مرتيل

الغموض يلف مصرع امرأة أربعينية بمدينة مرتيل
صورة: أرشيف
الخميس 3 يونيو 2021 - 00:01

أنهت امرأة أربعينية حياتها في ظروف غامضة، الأربعاء، بحي الأغراس بمدينة مرتيل، وفق ما علم لدى السلطة المحلية.

وحسب المصادر ذاتها فإن الهالكة أقدمت على إنهاء حياتها لأسباب مازالت مجهولة بالمنزل حيث كانت تقيم، مستعينة بحبل.

وانتقلت عناصر من السلطة المحلية والأمن الوطني إلى مكان الحادث، من أجل جمع القرائن والدلائل التي ستفيد في التحقيق.

وجرى توجيه جثة المفارقة للحياة إلى مستودع الأموات، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

انتحار مدينة مرتيل مستودع الأموات وفاة غير طبيبعة

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