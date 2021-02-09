الغموض يلف موعد مباراة "الوداد وكايزر شيفس"

كشفت مصادر مقربة من السفارة المغربية في جوهانسبورغ، في حديثها مع “هسبورت”، عن مجموعة من المعطيات التي تخص التنقل المفترض لنادي كايزر شيفس الجنوب إفريقي إلى الدار البيضاء لمواجهة الوداد الرياضي، لحساب أولى جولات دور المجموعات من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وحسب مصادر رفيعة المستوى، فإن نادي كايزر شيفس لن يتمكن من السفر إلى الدار البيضاء، نظرا لقرار السلطات المغربية بتعليق الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا ودول أخرى، كإجراء وقائي إثر إعلان اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة جديدة من “فيروس كورونا” في المغرب، الشهر الماضي.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن تأمين سفر نادي كايزر شيفس إلى المغرب يتطلب توصية خاصة من الحكومة المغربية، مردفا: “الفريق الجنوب إفريقي يعلم جيدا الإجراءات الصحية المعتمدة في المغرب، والسلطات المغربية تتعامل مع الوضع الوبائي بمبدأ حماية صحة المواطنين من فيروس كورونا وسلالته الجديدة”.

ومن جهته، أبدى سعيد الناصيري، رئيس الوداد الرياضي، في تصريح لـ”هسبورت”، اطمئنانه بشأن الموضوع، مؤكدا أن مباراة الفريق “الأحمر” أمام نادي كايزر شيفس ستجرى في موعدها المحدد.

وأوضح الناصيري أن الوداد الرياضي لم يتوصل بأي تفصيل يتعلق بمنع رحلة الفريق الخصم إلى المغرب أو أي شيء من هذا القبيل، مردفا “الجهة الوحيدة التي نخاطبها هي نادي كايزر شيفس الذي مدنا ببرنامج سفره من أجل استقبالهم بعد غد”.

جدير بالذكر أن نادي كايزر شيفس أعلن، صباح اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي، عن برنامج رحلته إلى المغرب، مؤكدا أنه سيشد الرحال صوب الدار البيضاء غدا مرورا بآسيا.