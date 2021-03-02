الغموض يلف نفوق عشرات الماعز بجبال اشتوكة‬

نفقت أزيد من 200 رأس من الماعز بدوار “توريرت إكاركرن” التابع للجماعة الترابية تاركا نتوشكا، ضمن الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك على مدى الأيام الأخيرة، في حين مازالت الأسباب مجهولة.

وتسببت الواقعة، وفق مالك قطيع نافق، في “كارثة مادية وبيئية وصحية؛ فيما انتشرت الروائح الكريهة والكلاب الضالة المهددة لسلامة المواطنين بالمكان الذي جرى التخلص فيه من تلك المواشي النافقة”.

وعلمت جريدة هسبريس أن السلطة المحلية بقيادة تنالت سبق أن أخبرت المصالح البيطرية المختصة بالواقعة، فانتقلت وحدة منها إلى المكان، حيث جرى أخذ عينات لإجراء تحاليل مخبرية في أفق تحديد سبب نفوق تلك الأعداد الكبيرة من الماعز.