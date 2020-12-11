الفاتحي: الاعتراف الأمريكي يُقْبر الاستفتاء ويرفع أسهم الحكم الذّاتي

قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير “مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية”، إنّ “الموقف الأمريكي الأخير بشأن مغربية الصّحراء جاء في خضمّ التطورات الأخيرة، بعد تأمين معبر الكركرات، وانتهاك البوليساريو وقف إطلاق النار وإعلانها خوضَ عمليات عسكرية، مما يهدد الأمن والسلم، وكذا بداية تصاعد الموقف الجزائري”.
وأوضح الخبير في نزاع الصّحراء، خلال مشاركته في ندوة هسبريس الافتراضية حول “اعتراف أمريكا بمغربية الصّحراء والعلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب”، أنّ “الموقف الأمريكي كان دائما داعما للطّرح المغربي، كما دعمَ ما خلُص إليه المجلس الأمن الدولي في قراره 2545، الذي أكد أن أي تصور للحل يجب أن يكون عمليا ويتوافقُ مع مبادرة الحكم الذاتي”.
وأضاف المحلّل ذاته أنّ “الموقف الأمريكي جاء بعد سلسلة من الانتصارات المغربية على مستوى تنشيط البعثات الدبلوماسية في الجنوب، حيث فتحت دول عربية وأفريقية ودول أخرى بعثاتها في الأقاليم الصّحراوية، وهو ما يبرز وجود تنوع وتعدد على مستوى العمل القنصلي”.
ويأتي الموقف الأمريكي، يقول الفاتحي، في الوقت الذي تؤكّد إدارة واشنطن استحالة تطبيق الاستفتاء، وارتفاع أسهم المبادرة المغربية على مستوى المنتظم الدّولي، مضيفاً أنّ “القرار الأمريكي يعطي زخماً جديدا للدبلوماسية المغربية وقدرة أوسع للتعامل مع التطورات الجديدة”.
وكشف الفاتحي أنّ “فتح معبر الكركرات سبقته آلية دبلوماسية تشاورية عقدتها المملكة مع عدد من الحلفاء التقليديين، كما أنّ إعطاء إعلان لهذا التدخل سبقه اجتماع مع جنرالات أمريكيين في أكادير، في سياق التّحضير لمناورات الأسد الإفريقي”، مشيرا إلى أنّ “الجانب الأمريكي كان دائماً حاضرا على مستوى ملفّات الأمن، وينسّق مع المغرب”.
وبشأن دلالات التّأييد الأمريكي، قال الفاتحي: “معروف أنّ الإدارة الأمريكية هي التي تهيّئ مسودة قرار مجلس الأمن، الذي برز فيه أن الحل الوحيد لقضية الصحراء يجب أن يكون واقعيا ومستداما وعمليا”، مشيرا إلى أنّ “أمريكا حاضرة دائما في الملفات الأمنية، وهي ستسعى إلى تنشيط العلاقات التجارية في الصّحراء”.
وحول إمكانية تغيير الإدارة الجديدة للقرار الرّئاسي الأمريكي المتّخذ، أوضح الفاتحي أنّ “القرار الأمريكي يؤسس لعلاقات تاريخية من الحوار بين الرباط وواشنطن، حيث إنّ الديمقراطيين والجمهوريين يدعمون مقترح الحكم الذاتي، وحتى الرئيس الحالي المنتخب سبق له أن أكّد أن الولايات المتحدة لها دين للمغرب، وهذا الدين محفوظ بحكم العلاقات التاريخية”.
وبخصوص تأثير الموقف الأمريكي على قرارات مجلس الأمن، قال الفاتحي إنّ “الولايات كانت دائما هي التي تعد مسودة القرار، وهي التي تعد الحل المتوافق عليه. كما أنّ الولايات عضو فعال في مجموعة أصدقاء الصحراء”، مبرزاً أنه “في عهد ترامب تقلّص دور بعثة “المينورسو”، التي تكلف ميزانية مهمة، وكان الحديث عن تقليص أدوارها”.
وتابع المحلل ذاته قائلا إنّ “مسألة إجراء الاستفتاء إكراه تقني يتعلق بالهيئة الناخبة التي لم يقع عليها أي توافق، سواء من قبل الجزائر أو المغرب أو الجبهة”، مشيرا إلى أنّ “ترامب براغماتي والحكومة الديمقراطية لن تكون إلا براغماتية. ومن الناحية التبعية، فإنّ مجموعة من الدول ستسحب اعترافها بالبوليساريو وستعترف بمغربية الصحراء”.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، أكد الفاتحي أنّ “فرنسا ملزمة بأخلاقيات الاتحاد، لكنها ستظل إلى جانب الموقف المغربي، وستدعم سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية”.
وبشأن “فتح قنوات الاتصال مع تل أبيب، أوضح الفاتحي أنّ “الأمر لا يتعلّق بتطبيع، وإنما بإعادة تنشيط علاقات كانت نشيطة منذ 1994 إلى حدود 2000″، مضيفاً أن “الدستور نصّ على أن المكون اليهودي أساسي ومن روافد المغرب، كما أنّ هناك كثافة سكانية تقارب مليون نسمة من أصول مغربية في إسرائيل، وعدد منهم يصل إلى مراكز صنع القرار”.
وأضاف أنّ “هناك أكثر من مبرر يتجاوز مسألة إعادة تنشيط العلاقات الدبلوماسية لأن هناك روابط إنسانية وتاريخية قوية”، مشيرا إلى أنّ “الخصوم يحاولون أن يقولوا إن الأمر يتعلّق بمقايضة، بينما المغرب لن يغير موقفه الداعم للقضية الفلسطينية”.
وتابع قائلا إن “الموقف المغربي مؤسّس، رغم أن هذه الخطوة متزامنة مع اعتراف الولايات المتحدة بالصّحراء”، مضيفا “إذا ارتكبت إسرائيل حماقات ضد الفلسطينيين، واتخذت مواقف عكسية للرباط، ألا يحق للمغرب أن يستدعي سفيره ويجمّد اتصاله مع الإسرائيليين؟. وإذا اتخذ هذه الخطوة، هل ستسحب أمريكا اعترافها بالصّحراء؟”.
لا للحكم الداتي من اراد العيش معنا مثل كل اقاليم المغرب مرحبا و من لا يريد نعطيوه 5 ليتر من الماء و نفتح له الطريق للموريتانيا لكي يلتحق بتندوف.
وقت المزايدة انتهى اما مغربي و اما خائن
الولايات المتحدة في ثمانينات قالت نعم للحكم الذاتي هذا ليس بجديد !!! هذا تضليل على المغاربة للتطبيع مع اليهود هذا عار كيف للمسلمين يفرطون في أولى القبلتين ؟؟ أغلبية المغاربة ضد التطبيع لكن يعتبرون قاصرين
فعلا هذا القرار مؤلم و مؤسف و مخزي . الخسيس ترامب و صهرهالصهيوني سجلا هدف النصر في اخر دقيقة و الشعب المغربي في غفلة من امره. سيسجل التاريخ ان المغرب باع القدس و فلسطين بثمن التراب لان اعتراف ترامب بسيادة المغرب على صحرائه لن يجدي شيئا بما ان الملف بيد الامم المتحدة و مجلس الامن. بعنا البقية الباقية من كرامتنا و كرامة الامة العربية و الاسلامية بتغريدة على تويتر لرئيس اخرق منتهية و لايته و لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. دبلوماسية الذل و العار. تبا و سحقا. ماذا
جنت مصر التي طبعت مع اسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد؟ لا شيئ بل الذل و الهوان حتى ان دول الخليج كانت تلقب حسني مبارك بالرئيس الشحاتة. لا بارك الله في هذه التجارة المزجاة. لكي اخفف من هول لصدمة ساتمتع بتتبع بتصريحات الاحزاب الكرتونية و خاصة حزب الذل و المهانة الذي يتراس الجكومة. من كان يظن ان المغرب سيطبع مع
اسرا ئيل في ظل حكومة الاسلاميين؟ فهذا دليل قاطع ان هذا الحزب قال للمغاربة اذهبوا انتم و ربكم فقاتلوا. قاتلهم الله.
لم يتبقى لترمب اكثر من شهر ليصبح شخص عادي ووعوده الرومانسية للمغرب صعبة المنال بمجيئ رئيس جديد و ادارة جديدة معاكسة لترامب المجنون .
لا ننتظر الاعتراف من أحد الصحراء مغربية اسءلو التاريخ والجغرافيا والسيسيولوجيا
الصحراء كانت داءما مغربية وستبقى مغربية للابد والولايات المتحدة الامريكية اعترفت بمغربية صحراءه وما تشهده الاقاليم الجنوبية من بنيات تحتية واستثمارات في جميع القطاعات خير دليل على ما يقوم به المغرب لساكنة هذه المناطق واتمنى دول اوروبية هي الاخرى تقوم بفعل ما فعلته امريكا بفتح قنصلية في مدينة الداخلة.
تعليقا على صاحبة تعليق رقم3 انك تجهلين المستوى العالي لسياسة المغرب في شأن القضية الوطنية الأولى اننا نواجه تنظيماشيوعيا خطير هدفه زعزعة أمن وطننا المغرب ولهذا نستعين حتى بالشيطان وليس فقط بإسرائيل التي فيها مليون مواطن مغربي هناك لكي ندافع عن بلدنا المغرب ونوقف استهتار الجزائر ومن سار على شاكلتها في معاكسة بلدنا واعلمي ان المغرب قوي وان للغد نظيره قريب كما يقول الشاعر
لماذا لم يغضب الاسلاميون من قرارات الدول الافريقية والامارات عندما اعترفت بمغربية الصحراء واليوم ينتقدون امريكا لانها فعلت نفس الشيء؟ الجواب واضح، لأنهم يدعمون الارهاب وغاضبون من امريكا لانها تحارب داعش وطالبان.
شكرا على النشر.
الحكم الذاتي اصبح مطلب المنتظم الدولي لمشكل عمر طويلا و بخطوة الولايات المتحدة الأمريكية الإعتراف بالسيادة و فتح قنصلية بالصحراء المغربية أصبح السبيل واضحا أمام الجاهل قبل العاقل بأن المغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها ابى من ابى و كره من كره عاش الملك
نتحالف حتى مع الشيطان ضد أعداءنا. راه العديان دايرين بينا من الجنب و الفوق و اللتحت. لا خيار أمامنا.. فلسطين عيينا ما ندعو فيها و هم مطبعين مع اسراءيل و شي كا يبييع بشي. المغاربة سذج منذ القدم و حنان مع البراني و هازين شوكتهم مع خوتهم. أما لي قال ان بايرن غادي يلغي القرار، فأولا القرار صعيب يتغيير. ثانيا بايدن كا يدعم اليهود و غادي يتبع قرار ترامب و لي متحكم فامريكا. الجزاييرين بدلو كاع الدستور باش يخولو للجيش التدخل فبلدان أخرى (زعما المغرب). يجوز فعل شيء للدفاع عن ارضنا. و خاص يبقاو فيكم خوتكم لي فالجبال و القرى لي واكلين العصى و كا يعانو من البرد و الفقر و المرض. اما البراني راه ما عاطيكم قيمة و كا تدافعو عليه. الله كفيل بالأقصى.
الأستاذ الفاتحي عبد الفتاح
أجد هذا التحليل منطقي، أتابع جميع تدخالاتك بخصوص ملف الصحراء المغربية. كلها جيدة وعلمية دقيقة ولا مجال لدغدةالعاوطف فيها. الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه… تحية للمسؤول الأول عن شؤون وطننا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتحية لكل أفراد القوات المسلحة الملكية وكل المغاربة.
في كتاب الله القران نجد ان بني اسراءيل ( للعلم فاسراءيل اسم نبي ) بعد فرارهم من فرعون جعل الله لهم طريقا في البحر ليعبروا الى ارض التي يتقاسمها حاليا الفلسطينيين واسراءيل يعني الله من امرهم بالاستقرار بها ثانيا بعد مدة من الزمن تم تشريدهم واخراجهم منها على يد صلاح الدين الايوبي بعدها رجعوا في الامس القريب ليستوطنوا نفس الارض التي طردوا منها لان الله كتب عليهم الجلاء وان يتيهوا في الارض مدة من الزمن والفلسطينيين انفسهم باعوهم اراضيهم وذهبوا للعيش باروبا بعدها حشوا رؤوسنا ونحن صغارا بالقومية العربية التي اكتشفنا انها لا تعدو سوى شعارات فالعرب يحقدون على بعضهم البعض ويتامرون على بعضهم وخاصة على المغرب فقد تكالب عليه منذ زمن عساكر مصر وليبيا والجزاءر
تكالب على المغرب منذ زمن عساكر مصر وليبيا والجزاءر وحاكوا ضده المؤامرات التي افشلها الله
الفلسطينيون تم حشو عقولهم كراهية للمغرب من طرف جينرالات الجزاءر الذين صمموا علما للبوزبال مستوحى من علم فلسطين وبمباركة الفلسطينيين انفسهم
المغرب والشعب المغربي مسالم ونحب ان نعيش بسلام مع جميع خلق الله فحتى الرسول صل الله عليه وسلم كان يقيم علاقات مع اليهود وهنا اثير الانتباه ان الفلسطينيين انفسهم يتزوجون من اسراءيل ويشتغلون معهم ويتاجرون معهم ويتداوون لديهم
نحن مند زمن طويل ونحن متعايشون مع جميع الديانات . وشعب متسامح وداعم الى السلام
ولانتسنا من احد الاملاءات الفارغة التي لا تجدي في شيء .
و مع كل القرارات وراء جلالة الملك نصره الله للم الشمل و السيادة الكاملة على اراضينا المغربية . و الصحراء مغربية
يقول الله تعالى في كتابه الحكيم : " لكي لا تنسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم"
لذى لا بد من التريّث وعدم الإندفاع في التحليل والتأويل: علينا أن ننتظر أولا إقرار قرار الرئيس في الكونغرس أولا وبعدها لكل حادث حديث.
لذى أدعو السلطات المغربية إلى عدم استعجال أية خطوة مع إسرائيل إلى حين مصادقة الكونغرس على قرار ترامب والبدء في إجراءات القنصلية الأمريكية في الداخلة.
لأنه من دون خطوات عملية ملموسة فستكون خطوة الرئيس مجرد تغريدة كتغريداته السابقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع وتؤكد أن الهدف منها كان فقط لتوريط المغرب. إسرائيل ستحاول الإسراع في خطواتها ولكن على المغرب أن يتريث ولا ينساق وراء تهافتها لتطوير العلاقات.
كما قال rip4 مغربي أو أجنبي ما كاين لا حكم داتي ولا استفتاء لي بغا يجي للمغرب مرحبا به في الجهة
ولي بقا في تندوف ماشي مغربي راه جزائري فوق أرض الجزائر لأن هذه الأخيرة ستضطر مكرهةا إلى تسميتها ولاية بولساريو.التاسعة والاربعون الجزائرية.