"الفاتيكان" يبدأ التلقيح ضد الوباء في يناير الجاري

أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ستبدأ “في الأيام القليلة المقبلة”، وستستهدف بالدرجة الأولى اعتبارًا من منتصف يناير، العاملين في القطاع الصحي وكبار السن.

ولم يشر البيان المقتضب إلى البابا فرنسيس، البالغ من العمر 84 عاما، ولا عن موعد تلقيه اللقاح الخاص بالوقاية من الفيروس.

البيان أوضح أنه “من المحتمل أن تصل اللقاحات في الأسبوع الثاني من يناير بكميات كافية تسمح بتغطية احتياجات الكرسي الرسولي ومدينة الفاتيكان”.

وأضاف أن السلطات اشترت بالفعل ثلاجة لتخزين اللقاح ضد فيروس كورونا في درجة منخفضة، وستبدأ بإعطائه اعتبارًا من منتصف يناير. وستكون الأولوية “للعاملين في الصحة والأمن وكبار السن والموظفين الذين على اتصال دائم بالجمهور”.

وقبيل عيد الميلاد، أصيب كاردينالان من الدائرة المقربة من البابا فرنسي،س أحدهما بولندي والآخر إيطالي، بوباء “كوفيد-19″، ما أثار تساؤلات حول الوقاية الصحية للحبر الأعظم البالغ 84 عاما، الذي نادرا ما يضع كمامة.