الفتح الرياضي يفوز على ضيفه المغرب التطواني 2-1

فاز فريق اتحاد الفتح الرياضي على ضيفه فريق المغرب التطواني بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم منافسات الدورة الـ11 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدفي فريق اتحاد الفتح الرياضي رضا الجعدي (د 21 ض ج) وسليمان الدريوش (هدف في مرماه د 76)، فيما وقع هدف المغرب التطواني عبد اللطيف نصير (د 37).

وعرف اللقاء الذي قادته الحكمة المغربية الدولية بشرى كربوبي تضييع لاعب فريق المغرب التطواني هشام الخلوة لضربة جزاء (د90+6).

والتحق فريق اتحاد الفتح الرياضي، عقب هذه النتيجة، بفريق شباب المحمدية في المركز الثامن برصيد 14 نقطة، في حين ظل فريق المغرب التطواني في المركز الثاني عشر إلى جانب فريق نهضة بركان بـ12 نقطة.