الفتح الرياضي يهزم الجيش الملكي بهدفين لواحد

الفتح الرياضي يهزم الجيش الملكي بهدفين لواحد
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الأحد 23 ماي 2021 - 19:10

فاز فريق الفتح الرياضي على ضيفه الجيش الملكي بهدفين لواحد في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، على أرضية ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم الدورة التاسعة عشرة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدفي الفتح الرياضي كل من المهدي موهوب (د 5)، ويوسف بلعمري (د 20)، فيما سجل هدف الجيش الملكي أبوبكر تونغرا (د 89).

وارتقى فريق الفتح الرياضي، عقب هذا الفوز، إلى المركز الخامس إلى جانب إتحاد طنجة بــ 25 نقطة، فيما ظل فريق الجيش الملكي في المركز الثالث بــ 31 نقطة.

إنوي البطولة الاحترافية الجيش الملكي الفتح الرياضي

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