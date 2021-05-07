الفتح يعير المهاجم الليبي "سالتو" لأهلي طرابلس‎

الفتح يعير المهاجم الليبي "سالتو" لأهلي طرابلس‎
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 7 ماي 2021 - 16:45

أعلن فريق الفتح الرياضي لكرة القدم، الجمعة، توصله إلى اتفاق مع فريق أهلي طرابلس يقضي بإعارة المهاجم الدولي الليبي أنيس سلتو لهذا الأخير، وذلك إلى غاية نهاية الموسم الرياضي 2020/2021.

وأوضح النادي الرباطي، في بلاغ نشره على موقعه الرسمي، أن هذه الإعارة “تمت بمقابل مبلغ مادي تم الاتفاق عليه، دون أحقية الشراء”.

وأضاف المصدر ذاته أن المهاجم الليبي سيلتحق بصفوف أهلي طرابلس خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ سبق له أن حمل قميص النادي الليبي في مناسبتين سابقتين.

وانضم الدولي الليبي، سالتو، إلى الفتح الرباطي في أكتوبر الماضي، قادما من الاتحاد الإسكندري المصري، في صفقة انتقال حرة لمدة ثلاث سنوات.

وسجل سالتو 3 أهداف خلال 14 دورة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول “إنوي”.

أنيس سلتو أهلي طرابلس إعارة الفتح الرياضي

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