الفتح يكرم وفادة نهضة بركان بثلاثة أهداف لواحد

تمكن فريق الفتح الرياضي من الفوز على ضيفه نهضة بركان بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على أرضية ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم الدورة الرابعة عشرة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل أهداف الفتح الرباطي كل من العميد المهدي الباسل (د 12ود 47)، والمهاجم نوفل الزرهوني (د 14)، فيما سجل هدف فريق نهضة بركان اللاعب محمد بنطرشة (د 57).

وارتقى فريق الفتح الرباطي، عقب هذا الفوز، إلى المركز التاسع إلى جانب مولودية وجدة ويوسفية برشيد بــ 17 نقطة، فيما ظل فريق نهضة بركان في المرتبة السادسة إلى جانب المغرب الفاسي وأولمبيك آسفي بـ 18 نقطة.