الفتح يكرم وفادة نهضة بركان بثلاثة أهداف لواحد

الفتح يكرم وفادة نهضة بركان بثلاثة أهداف لواحد
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الخميس 6 ماي 2021 - 00:39

تمكن فريق الفتح الرياضي من الفوز على ضيفه نهضة بركان بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على أرضية ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم الدورة الرابعة عشرة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل أهداف الفتح الرباطي كل من العميد المهدي الباسل (د 12ود 47)، والمهاجم نوفل الزرهوني (د 14)، فيما سجل هدف فريق نهضة بركان اللاعب محمد بنطرشة (د 57).

وارتقى فريق الفتح الرباطي، عقب هذا الفوز، إلى المركز التاسع إلى جانب مولودية وجدة ويوسفية برشيد بــ 17 نقطة، فيما ظل فريق نهضة بركان في المرتبة السادسة إلى جانب المغرب الفاسي وأولمبيك آسفي بـ 18 نقطة.

إنوي البطولة الاحترافية الفتح الرباطي نهضة بركان

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
بدون تعليك: المغاربة والجن
الأربعاء 5 ماي 2021 - 22:00 14

بدون تعليك: المغاربة والجن

صوت وصورة
مع رشيد الوالي
الأربعاء 5 ماي 2021 - 21:30 4

مع رشيد الوالي

صوت وصورة
قصة حي الأحباس
الأربعاء 5 ماي 2021 - 21:00 3

قصة حي الأحباس

صوت وصورة
نادر .. سيدة تضع 9 توائم
الأربعاء 5 ماي 2021 - 18:27 32

نادر .. سيدة تضع 9 توائم

صوت وصورة
واقع الصحافيين في المغرب
الأربعاء 5 ماي 2021 - 15:46

واقع الصحافيين في المغرب

صوت وصورة
الفد والريحاني والأصدقاء القدامى
الأربعاء 5 ماي 2021 - 10:46 13

الفد والريحاني والأصدقاء القدامى