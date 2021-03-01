الفراغ الدستوري يطل على الجزائر بعد حل الرئيس تبون للمجلس الشعبي

يحل، اليوم الاثنين، المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، حسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجارة الشرقية للمملكة؛ وذلك تنفيذا لقرار عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية للجزائر أن العدد الأخير من الجريدة الرسمية تضمن مرسوما رئاسيا جاء فيه أنه “بناء على الدستور، وبعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول، يحل المجلس الشعبي الوطني ابتداء من يوم أول مارس سنة 2021”.
شريفة لومير، الباحثة في القانون البرلماني، ترى أن “خطوة حل المجلس الشعبي الوطني، التي قام بها الرئيس الجزائري، تعد مجازفة ستطيح بالبلاد في حالة من الفراغ الدستوري خاصة”، مضيفة: “بهذه الخطوة لم يعد للبرلمان أي وجود أو دور تشريعي”.
وسجلت لومير، في حديث مع هسبريس، أن “المادة الـ142 من الدستور الجزائري تنص على تولي رئيس الجمهورية التشريع، وإن كانت نصوص الدستور تكفل له هذا الحق فإن الدولة ستعرف حالة من التخبط والضبابية”، مبررة ذلك بكون “القانون الجزائري يفتي بأن حل البرلمان يعني تجميد العمل بالدستور مما يحيل على ضرورة حصر المدة التي تفصل بين الحل وبين إجراء الانتخابات”.
الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري أبرزت أن الدستور الجزائري ينص على إجراء انتخابات في أجل 90 يوما قابلة للتمديد إلى 90 يوما أخرى في حالة تعذر أن تجرى في الآجال المحددة، معتبرة أن “واقع الحال يبين أن هذا الإجراء كان يستلزم الاستعداد له لإنجاحه، خاصة أنه لم يتم الانتهاء بعد من وضع مشروع قانون جديد”.
وترى لومير أن “حل المجلس الدستوري الشعبي الوطني هو انتهاء المهمة التشريعية للمجلس بعد الحل مباشرة وليست دعوة إلى انتخابات مبكرة التي ترافقها المهمة التشريعية للمجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد”، مضيفة أن “البلاد على مشارف الدخول في أزمة دستورية حقيقية بسبب هذا القرار عوض الخروج من الأزمة الحالة”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن “الجزائر عرفت حالات حل البرلمان من قبل؛ إلا أنه كان يتم ملء هذا الفراغ بهيئة معينة، خاصة سنة 1992 مع الرئيس السابق الشاذلي بن جديد الذي أسند مهمة ملء الفراغ الدستوري إلى ما سمي المجلس الوطني الانتقالي”.
وكان عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، قد أعلن، في خطابه الأخير، عن “حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة” تنزيلا لما ينص عليه الدستور من أنه “يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة”.
الجزائر تعيش في الفراغ على الدوام لأن الشعب غير راضي على هدا الدستور المصنع و الدي صوت عليه بطرق مشبوهة
في هدا البلد كل شيء ممكن ::::هناك فوضى دستورية تنطلق من قصر المرادية ::::حل البرلمان /خل المجالس الشعبية / إقالة الرئيس/ تنصيب الرئيس / قمع الحراك/تقديم الوعود للشعب والتخلي عنها الخ؛؛؛؛؛
ادا كل شيء يجوز في الجزائر إلا شيء واحد هو تطبيق الديموقراطية.
آلله حفظ بقينا تابعين الجزائر حتى ضربنا الفيضان . و في هدا الوقت تطوان تغرق . الله يهدي ما خلق.
تبون جاء ليهدم الجزائر كسابقيه……… اي خير يرجى من أناس اصلهم بين قوسين
الدستور يفرض عليه اجراء انتخباء في غضون تلات اشهر لكن بن سديرة وهو بوق من ابواق العسكر بداء يتحدت عن بند في الدستور يضيف 3 اشهر اخرى يعني لا انتخابات في الاشهر القادمة يعني لا حكومة جديدة و سيبقى المهرجون الحاليون و تستمر الازمة الاقتصادية و تاكل الاحتياطات من العملة الاجنبية..بلد في طريق الافلاس. يجب تشديد مراقبة الحدود لا نريد لاجئيين من دالك البلد
نتحدث عن الفراغ الدستوري في دولة المؤسسات اما دولة يحكمها العسكر فاي دستور واي فراغ ؟؟؟؟؟
اسمها الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERINNE DIMOCRATE ET POPULAIRE
وليس كم يحلو لكم تسميتها والذي يزعجه كلمة الجزائر فيكون رجلا ولا بكتب عليها وينساها اما بهذه الطريقة والله تزيدكم الا المعانات النفسية وهذه هي الحقيقة انشرها يا مغربي وليس يا مروكي
الفراغ الدستوري يطل على الجزائر بعد حل الرئيس تبون للمجلس الشعبي…..قوانينهم برلمانهم و حكمهم لا يهمنا نحن المغاربة بل يهم الشعب الجزائري……
أصلا ليس هناك دستور ولا مجلس شعبي ولا وزير اول ولا حكومة ولا رئيس… هذه هي الحقيقة تاع بلاد العسكر المريض بالتمثيل على الشعب المغلوب على امرو…
نداء لاحرار العالم خلصوا هاد لبلاد وهاذ الشعب من هاذ المجرمين لي راهم حاكمين لبلاد من وراء الستار….
عندما يسيطر الجهل على المسؤولية، تعمى الافكار و الابصار و القلوب والثقافة السياسية. و تؤدي بهم بورقة الطريق دموية . الله يحفض و يستر.
نسأل الله أن يوحد المغرب العربي و يرزقهم الاستقرار وان يطرد الفتن عليهم .وان تبتعد البوليساريو عن المغرب العربي السبب في تفريقه.
و متى كان الكيان الجزاءري دولة مؤسسات…العسكر هو الحاكم الفعلي…الرءيس و الحكومة و البرلمان هم كراكيز ليس الا
الجزاءر يحكمها العسكر ….متى كان عندها رءيس .. وعهد بوتفليقة خير شاهد ..تحية للشعب الجزاءري الصابر في بلاد الخيرات والغاز والثروات ولا يصله الا الفتات ..
اوا قلب لهم على حال ياعبقري ما دام الجزائر تعيش فراغ دستوري، وش حنا شغلنا فيهم
شارع وهو اجمل موقع بالعاصمة الرباط مفترق الطرق قرب سفارة السعودية وهو من احسن الشوارع المهمة في الرباط يؤدي لاغلب الوزارات والسفارت وادارات مهمة اسمه شارع الجزائر اتحصر و اتمنى تغيير اسم الجزائر بالولايات المتحدة
و الله العظيم ادخل هنا لاضحك، راه قتلكم المخزن بالجزاءر، نهار طول و انتوما كالكلاب هالجزاءر قالت هالجزاءر فعلت و هي و الله العظيم ماهي سامعة بيكم، اتكلموا على مشاكلكم، البطالة، الحكرة، التهميش، الفقر، الامية، المخدرات، التسيب المدرسي، على لالاكم سلمى و الا سيدكم، راه عندكم ما تتحدثوا عليه، مخليين مشاكلكم و تناقشوا في مشاكل الغير. الجزاءري حر و قادر يفك مشاكلوا وحدوا
الفراغ الدستوري و المؤسساتي هو الامر السائد في الجزائر منذ الإستقلال ، نظام العسكر الجزائري نظام مافيوزي بامتياز: الاغتيالات والاعتقالات التعسفية و تهميش الشعب و نهب ثروات الدولة.
أما الدساتير في الجزائر فلكل فخامته دستوره و برلمانه و أفراد عصابته (حكومته)
شنقريحة تحيا الجيش نحن سليل الدينار الجزائري
إبراهيم غالي تحيا شنقريحة سليل الدينار الجزائري
بوصبعتحيا شنقريحة نحن سليل الميزيريا الجزائرية
تحياتي للمغاربة ✌✌✌✌
أديوها غير في بلادكم برلمان الحلوى و الشوكولا ههههههههههههههههههه
الرئاسة الجزائرية افرغت الدستور من محتواه وتم تعويضه بالاهتمام بعصابة البوليزاريو ومستجدات وتطورات الصحراء المغربية ونجاحات المغرب الدبلوماسية.
تبون في تصريح له على جريدة الشرور يكرر و يعيد و يكررو يعيد بان العسكر لا دخل له في السياسة و ان بلد جار هو الدي يبث هده الاشاعة…… دولة كوميديا و في نفس الوقت تراجيديا وهو دا؛ ما يكرر ويعيد بانه اول رايس كداب في العالم
كما هو معروف فالجزاير لا تحكمها دساتير ولا قوانين،بل يحكمها الجيش،وهو نظام شمولي لا يختلف عن فنزويلا او كوريا الشمالية.وتبون نفسه هومن صنع وعجينة العسكر وسيتخلصون منه كما حصل لسابقيه بالاغتيال او اجباره على الاستقالة.