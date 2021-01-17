الفرعون الأمازيغي شيشنق

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار2
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
22:22
المنتخب المحليّ يضع آخر اللمسات قبل لقاء طوغو
-
21:16
الجائحة تكبح إقبال الأجانب على جامعات المغرب
-
20:18
مبادرة إنسانية تستهدف "مكفوفين" بإقليم الناظور
-
19:27
الوداد يواجه "كايزر جنوب إفريقيا" في 12 فبراير
-
18:30
مسؤول أوروبي: اللحظة لا تناسب جوازات كورونا
-
18:09
غاز البوتان يقتل امرأة وبناتها الثلاثة في العرائش
-
17:19
التقدير المتبادل بين الملك وترامب يحصد الثناء
-
16:31
انهيار بناية يخلي عمارة سكنية مجاورة في فاس
-
15:15
التدابير الوقائية تمنع الولوج إلى منتجع أوكايمدن
-
14:30
"الفيروس" يلغي مباراة في كأس العالم لكرة اليد
-
14:04
اعتراض زورق ينقل الشيرا في "رأس سبارطيل"
-
13:33
الشرطة تحبط عملية للهجرة السرية بميناء أكادير
الجارة الشرقية تبحث عن جدور دولة حديثة ليس لها تاريخ تسرق تاريخ الدول المجاورة دون مراعاة حسن تلجوار
الشيئ الجيد ان الاخوة العرب المصريين وعوا بشكل مؤخر خطر البربربيست في المغرب العربي فهموا جيدا خرافاتهم
فقط اقول لهم ان امثال هؤلاء ينسقون مع زمرة مصر الفرعونية الشعوبية المناهضة لانتماء مصر العربي لهم صلة بسي ئ الذكر سيد قمني