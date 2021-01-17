أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • التباري
    الأحد 17 يناير 2021 - 22:46

    الجارة الشرقية تبحث عن جدور دولة حديثة ليس لها تاريخ تسرق تاريخ الدول المجاورة دون مراعاة حسن تلجوار

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الزغبي
    الأحد 17 يناير 2021 - 22:52

    الشيئ الجيد ان الاخوة العرب المصريين وعوا بشكل مؤخر خطر البربربيست في المغرب العربي فهموا جيدا خرافاتهم
    فقط اقول لهم ان امثال هؤلاء ينسقون مع زمرة مصر الفرعونية الشعوبية المناهضة لانتماء مصر العربي لهم صلة بسي ئ الذكر سيد قمني

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الفرعون الأمازيغي شيشنق
الأحد 17 يناير 2021 - 22:38 2

الفرعون الأمازيغي شيشنق

صوت وصورة
وداعا "أبو الإعدام"
الأحد 17 يناير 2021 - 21:20 17

وداعا "أبو الإعدام"

صوت وصورة
قافلة إنسانية في الحوز
الأحد 17 يناير 2021 - 20:12 3

قافلة إنسانية في الحوز

صوت وصورة
مسن يشكو تداعيات المرض
الأحد 17 يناير 2021 - 18:59 8

مسن يشكو تداعيات المرض

صوت وصورة
الدرك يغلق طريق"مودج"
الأحد 17 يناير 2021 - 12:36 2

الدرك يغلق طريق"مودج"

صوت وصورة
إيواء أشخاص دون مأوى
الأحد 17 يناير 2021 - 10:30 8

إيواء أشخاص دون مأوى