الفرق البرلمانية تطالب بإلغاء العتبة .. و"العدالة والتنمية" يتراجع عن 6 بالمائة

إجماع برلماني على ضرورة إلغاء العتبة الانتخابية المحدد في 3 في المائة؛ وذلك بالتزامن مع تقديم فرق المعارضة وجزء من الأغلبية تعديلات على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، تهدف إلى تعديل القاسم الانتخابي واعتماده على أساس المسجلين وليس الأصوات الصحيحة كما هو المعمول به حاليا.
وتحدد العتبة الانتخابية الحد الأدنى من الأصوات المطلوب من أي حزب الحصول عليه حتى يشارك في عملية توزيع المقاعد المتنافس عليها في أي دائرة انتخابية.
وتطالب التعديلات البرلمانية بضرورة حذف المقتضى الذي ينص على أن “لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية”.
وتسعى الفرق البرلمانية، وفقا للمبررات التي قدمتها، إلى تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، داعية إلى فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية.
ويأتي مطلب الفرق البرلمانية إلغاء العتبة على الرغم من أن المعارضة طالبت بتوحيد العتبة الانتخابية في 3 في المائة، موردة أن ذلك يعني أن اللوائح الانتخابية التي تشارك في توزيع الأصوات في جميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية هي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات بصرف النظر عن حجم وطبيعة الدائرة الانتخابية المعنية.
من جهة ثانية، لم يقدم حزب العدالة والتنمية أي تعديل حول الرفع من العتبة إلى 6 في المائة عوض 3 في المائة الحالية، والتي تم العمل بها في انتخابات سنة 2016، كما طالب في مذكرته حول الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021؛ وهو مطلب تُعارضه الأحزاب الصغيرة والمتوسطة التي تحصل على نتائج متواضعة من حيث عدد الأصوات، لكونه يحول دون حصولها على مقاعد برلمانية.
واعتبر “البيجيدي” أن هذا الرفع “سيُعزز ترشيد وعقلنة الخريطة السياسية”، مقترحا في هذا الصدد اعتماد 6 في المائة في الدوائر المحلية التشريعية والانتخابات الجهوية والجماعية والاحتفاظ بعتبة 3 في المائة بالنسبة إلى دائرة اللائحة الوطنية.
ودعا حزب “المصباح” إلى الاحتفاظ بصيغة “لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية الجهوية”؛ في حين ينص القانون الحالي على أن توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر البقايا، وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم.
الخطأ الذي سنرتكبه هو التصويت على الجنوب الافريقي !
لا يمكن ان يتخذ قراراته مستقلا عن حكامه !
حتى يوم التصويت على كاس العالم ،سيصوت على انجلترا و ليس المغرب لانه ينتمي الى الانجلوسكسونية
حذاري في الافراط في التقة
اثق في السينيغالي اولا ، ثم الايفواري ثم الموريتاني
و الله لا اعطي صوتي للجنوب الافريقي ، و لا يمكن ان اثق فيه ، لان وراء وصوله هم قادته السياسيين
و الكل واضح !
فلا يجب اللعب بالنار
هي نهاية حزب ألا عدالة والا تنمية…نهاية الإسلامويين ستكون في الإنتخابات المقبلة.
برلمان يشترط الشهادة الابتدائية للمنتسبين إليه و هو يناقش مواضيع احنا مفاهمينهاش و الله مفهمت غير ديك الكلمة (توزيع) في هاد الموضوع . حلل و ناقش
من هنا تبدء عملية تفريق الكعكة ولهذا ترى الكل يجتهد ليقدم اقتراح نظام اقتراع يليق به… على الناخبين ان يحاولو التصويت على حزبين كبيرين فقط حتى تكون معالم الحكومة واضخة والحزب الذي يتولى المسؤولية يحاسب امام المواطنين والتاريخ
أنا لست متحزب ولست مدافعا عن الحزب الإنطباحي ولم ولن أصوت لكن من باب الإنصاف فإن تغيير القاسم الإنتخابي هو تضعيف الحزب الذي سيصوت له الناس بكثرة وذلك بالتنقيص من المقاعد التي سيحصل عنها . أيضا هذا سيجعل البرلمان عامر ببزاف دالأحزاب وهذا الهدف دالسلطة فرق تسد . عندما تجد حزب عندو عشرة لاخر تسعة لاخر سبعة شي حداعش .كلشي غايدخل . ويلا مشيتي تسجلتي وخا مصوتيش كاتدخل فعملية إعطاء المقعد .
كل الحزاب على حد سواء لا يعرفون سوى المصلحة الخاصة ام المصلحة الوطن والمواطنين من الطبقة الكادحة الله وليهم.
هذه طبخة لا أكثر ولا أقل ، لتبقى دار لقمان على حالها ، التغير الحقيقي لا يكون إلا بتغير نمط الاقتراع برمته ولا داعي إلى نقاش لا يغير من الواقع شيئ .
الديمقراطية لها آلياتها ، لا يمكن أن نتحدث عن الديمقراطية في ظل التعددية الحزبية و الاقتراع باللائحة .
هذا اسمه الضحك والهروب من المسؤلية و تقسيم الأدوار بين النخب .
اما تقليص الأحزاب إلى ثلاثة و الاقتراع باللائحة والا التعددية الحزبية و الاقتراع الفردي .
مجرد رأي .
أعتقد الحل الوحيد للتغير الجدري في الحكومة الفاشلة وبما أن أغلبية الشعب ليست لها الثقة في كل الأحزاب ،وهو يجب على الملك محمد السادس نصره الله ان يعين حكومة شابة لها القدرة على تسير شؤون البلاد لأن الشعب يضع الثقة الكاملة في الملك محمد السادس نصره الله، والله المستعان