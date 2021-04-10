"الفرّاشة" يزاحمون منازل ساكنة "نيامي" في وزان

تشتكي ساكنة زنقة نيامي بتجزئة إكرام في مدينة وزان من احتلال الأرصفة والشارع من قبل “الفراشة” بكل أصناف البضائع والسلع؛ وذلك بشكل أضحى يزيد من عبء الحياة، لاسيما بسبب الضجيج والنفايات المترتبة عن الأمر.

واستنكرت ساكنة التجمع السكاني المذكور “تغاضي السلطات المحلية والمنتخبة عن الفوضى التي يحدثها النشاط التجاري أمام أبواب المنازل”، معتبرة موقف السلطات “مشجعا على احتلال الملك العمومي وعلى إحداث الفوضى”، ومطالبة بإخلاء الشوارع المحتلة وإبعاد الباعة المتجولين من وسط الحي إلى أسواق القرب أو السوق الأسبوعي.

عبد المومن، أحد المتضررين، قال لهسبريس إن “هذه الظاهرة أصبحت تتفاقم”، مناشدا السلطات المحلية “تنظيم هذا النشاط التجاري عبر سن مجموعة من القوانين والإجراءات الكفيلة بضبطه وخلق فضاءات وأسواق تجارية وفق معايير مضبوطة وإلزامية، وفرض غرامات مالية على مخالفي القانون من الباعة المتجولين”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “مشهد الباعة أو ‘الفراشة’ أصبح عاديا في هذا الزقاق، ما حول الحي إلى سوق مفتوح؛ وهذا أمر غير مقبول ويقتضي معالجة فورية”، وفق تعبيره.