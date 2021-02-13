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تعليقات الزوار5
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رحم الله الموتى وأسكنهم فسيح جناته.كان ذالك قدرهم ولا راد لقدر الله.
كاريكاتير في الصميم…الفساد في كل المجالات َولكن انشاء الله التغيير قادم. لامحال
أصبحت أشك أنه فينا من يهمه محاربة الفساد. رغم الفساد البين، رغم الحجج الدامغة، رغم علمنا بكل فاسد في هذا الوطن لم يتحرك أي مسؤول لإيقاف هذا النزيف وكأن سرطان الفساد انتشر في المنضومة بأسرها فيستحيل استأصاله. 90 في المائة من مسؤولينا أصبحوا يملكون ڤيلات، فيرمات ، رونج روڤر و و و. لا أحد يجرأ أن يسأل من أين لك هذا وكأننا نخاف أن نسأل نحن بدورنا. لك الله يا وطني.
صدق من قال : واش النمر إوقف قداموا الغزال.
كاريكاتير في الصميم يعبر عن معاناة الطبقة الشغيلة وهو مقتبس من الجريمة التي اتهم فيها الريفي المغربي عمر الرداد بقتل مشغلته مارشال بفرنسا ظلما وبهتانا لكن الكاريكاتير ينقصه عنصر مهم وهو الخطأ الذي ارتكبه القاتل الحقيقي لمارشال في الكتابة على الجدار، لذالك كان على الكاريكاريست ان يكتب على حائط المعمل: الفساد قتلن (بدون الف الجماعة)