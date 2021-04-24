الفقر وأحلام عبد الجبار

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تعليقات الزوار4
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قبح الله الفقر. كاد الفقر أن يكون كفرا.
لاحول ولاقوة الا بالله
هد الدولة عندها هرم شبابي زوين ومفرطة فيهم
مازال غادي اندمو يوم لا ينفع الندم
الفقر ليس عيبا، انت لست افضل من رسول الله (ص) الذي كان يشد حجرتين على بطنه من شدة الجوع، احمد الله ولا تشتكي الى الصحافة بل اشتكي الى الله هو سيرزقك ان احسنت الضن به، تحياتي
سبقوك الآلاف من الرياضيين لكن هذا البلد لم يعرهم أي اهتمام، و ضاعت أحلامهم ، لكن بعضهم هربوا من هذه البلاد إلى أوربا فحققوا أحلامهم ، أنصحك بأن تفعل كما فعلوا و إلا ستشقى و ستتعذب مع مصاصي الدماء