الفنانة صباح الزيداني في ضيافة "بيت الشعر"

تحلُّ الفنانة صباح الزيداني ضيفةً على بيت الشّعر في المغرب والمديرية الجهوية لقطاع الثقافة لجهة الرباط سلا القنيطرة، اللذيْن اختارا أن يسْتدرجا، من خلال برنامج “أنا والشعر”، كوكبةً من المبدعين المغاربة للحديث عن علاقتِهم بالشعر، وعن الصّلات التي نسجُوها معه انطلاقا من الموقع الإبداعي الذي اختارُوه لمسارهم الفنّي.

وفي هذا الصدد، تختتمُ الفنانة صباح الزيداني الدورة الثانية من برنامج “أنا والشّعر”، هي التي حَرصت، منذ خطوِها الأوّل في الحقل الفنّي، على تشْبيك الشّعر باللحن والموسيقى والغناء، عبر اسْتدعاءِ قصائد لشُعراء مغاربة مرمُوقين، كمليكة العاصمي، حسن نجمي، بوجمعة العوفي، عبد الهادي السعيد، نبيل منصر، أمينة المريني ونسيمة الراوي، وجَعْلِهَا في مُتناول مُلحِنين مُقتدِرين ومُوزعين أكفاء وعازفين ماهرين، ومحمولةً على أوتار صوتها الباذِخ، مما منحَ هذه القصائد حضُورا متجدّدا، وأعطاها حياةً أخرى في لحظة تعالقِ الكلمة الشّعرية مع اللحن والموسيقى.

وبدأت علاقة الفنانة صباح الزيداني بالشّعر باكرا، عندما اكتشفت في وسطٍ عائليٍّ مطبوعٍ بالفنّ قصائدَ عبد الرفيع الجوهري وعلي الحداني وأحمد الطيب لعلج، وهي في طريقها نحو الجمهور من خلال أصوات عبد الوهاب الدكالي، عبد الهادي بلخياط ومحمد الحياني. فعملت، لاحقا، على صقل موهبتها عبر الدراسة، حيث التحقت بالمعهد الموسيقي بمراكش، وخاضت تجارب فنية متنوعة من خلال انخراطها في فرقٍ موسيقية، كجمعية “موسيقى الأطلسي” و”أصدقاء الموشحات”. كما شاركت في ورشات ارتجالية جمعتها مع شعراء من إيطاليا وفرنسا، ومع الشاعر المغربي عبد الله زريقة، وهي التجارب التي وظفت فيها تقنيات المزج بين الصوت والإلقاء والموسيقى، فضلاً عن مشاركتها في مهرجانات وطنية ودولية كالمهرجان الربيعي للأغنية المغربية، ومهرجان السماع والإنشاد الدولي بالقاهرة، ومهرجان الغناء والمسرح الأوبرالي بسان سيري الفرنسية، قبل أن تؤسس فرقة “جسور” للموسيقى العربية والتراث المغربي. كما قامت، في إطار التلاقح الفني والثقافي بين المغرب وبلدان أوروبية، بعدد من الجولات الفنية مع فرقة “أولا فوكالا” الفلامانية البلجيكية، وفرقة “أنانيا” للرقص المعاصر المغربيّة.

وقد قادتها كل هذه التجارب الفنية إلى التعاون مع ملحنين مغاربة وعرب وعالميين، وإنجاز أعمال فنية طربية تهدف إلى المحافظة على روح ومقومات الأغنية العربية من حيث الأصالة والطرب، ومراعاة شروط العصرنة على مستوى التجديد والإبداع والحرفية، وهو ما تجلى في أكثر من ألبوم لها اعتمد على الكلمة الشعرية.

من أشهر أغاني الفنانة صباح الزيداني: “أمر غريب”، “دارنا يا دار السلام” ، “كن لي قليلا”، “انس ما شئت”، “علمتني”، “هذا هو ظلّي”، وغيرها.

ستُبتّ الحلقة يوم الجمعة 14 ماي الجاري في الساعة التاسعة والنصف ليلا على قناة “يوتيوب” وصفحتي “المغرب الثقافي” والمديرية الجهوية لقطاع للثقافة لجهة الرباط سلا القنيطرة على منصة “فيسبوك”.