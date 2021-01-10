الفنان المصري هادي الجيار يرحل إلى دار البقاء

الفنان المصري هادي الجيار يرحل إلى دار البقاء
صورة: أرشيف
الأحد 10 يناير 2021 - 03:56

توفي الفنان المصري هادي الجيار، ليل السبت – الأحد، عن عمر يناهز 71 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا”.

ونعت النقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان الراحل، وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقوع “فيسبوك”: البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ ‫وفاة الفنان الكبير ‫هادى الجيار.. ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان”.

وشارك الفنان الراحل في بطولة مسرحية “مدرسة المشاغبين”، التي عرضت في السبعينيات من القرن الماضي، إلى جانب عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي.

وشارك الجيار في العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، منها “المال والبنون” للمخرج مجدي أبو عميرة، و”الراية البيضا” من إخراج محمد فاضل، و”الأسطورة” من بطولة محمد رمضان.

أحمد زكي سعيد صالح عادل إمام مدرسة المشاغبين هادي الجيار يونس شلبي

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