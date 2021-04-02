الفوج العشرون لخريجي معهد الصحافة والاتصال يحمل اسم الوزير أخنوش

دعا عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، خريجي الدفعة العشرين للمعهد العالي للصحافة والاتصال إلى المساهمة في ارتقاء الصحافة الوطنية.

وحث أخنوش خلال حفل التخرج، الذي نظم صباح يوم الجمعة بأحد فنادق الدار البيضاء، الخريجين على “التحلي بالمصداقية والموضوعية ومحاربة الإشاعات والأخبار الزائفة”.

وخاطب وزير الفلاحة في هذا اللقاء الذي عرف حضور عدد من قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، ونجوم من الرياضة، على رأسهم نور الدين النيبت، وفنانين وإعلاميين، الخريجين قائلا إن “بلادنا في حاجة لكم لوقف هذه الأخبار والدفاع عن مواقف البلاد في الملتقيات العالمية”.

وأضاف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن المغرب اليوم “في حاجة للطاقات في مختلف المجالات”، و”في حاجة لصحافيين متشبثين بقيم الوطن ويساهمون في تطوير وتوعية المواطنين”.

وزاد المسؤول الحكومي قائلا: “ترون كيف أن خصوم البلاد يروجون الأكاذيب عن المملكة، والبلاد تحتاج للعمل في المجال السياسي أيضا والانخراط فيه وتحمل المسؤولية، وليس في المواكبة الإعلامية”.

وأردف أخنوش مخاطبا خريجي المعهد الذي أسسه الراحل محمد طلال: “يجب أن تساهموا في ارتقاء الصحافة الوطنية، فالمهنة التي اخترتم هي سلطة رابعة، وهذا له دلالة قوية. يمكن أن يكتب الصحافي ما يريد، لكن لا يمكن الوصول إلى مرتبة مشرفة إلا إذا كانت له مبادئ”.

وشدد على أن الاجتهاد سبيل الوصول وتحقيق ما يصبو إليه المرء، موردا في هذا السياق أنه كمقاول ورئيس جهة سابق ووزير ورئيس حزب، واكب شبابا مبادرين لهم أفكار جديدة، تمكنوا بفضل الاجتهاد والإصرار من تحقيق حلمهم.

من جهته، رشيد طلال، مستشار المعهد العالي للصحافة والاتصال بالدار البيضاء، أعرب عن وثوقه بأن هذا الفوج يتضمن مجموعة من الأسماء التي سيكون لها صيت في مجال الإعلام على الصعيد الوطني.

وعرف حفل التخرج تسليم وزير الفلاحة، ومدير المعهد أحمد طلال، ورئيس قسم الأخبار بالقناة الثانية حميد السعدني، ونور الدين النيبت، وهشام آيت منا، ورئيس شباب المحمدية، وآخرين، شواهد التخرج على الطلبة.