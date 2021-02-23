"الفيروس المتحور" يُصيب الأطفال .. وإغلاق الحدود يضيق احتمالات الانتشار

على الرغم من تصاعد حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من فيروس “كورونا”، إلا أن وزارة الصحة المغربية قرّرت الإبقاء على البروتوكول الصحي نفسه المعتمد في مواجهة “كوفيد-19″، بينما يدعو الأطباء إلى توسيع قاعدة الملقحين وتسريع عملية الكشف عن “الفيروس” من أجل احتواء انتشاره.
وتشكل النسخ المتحورة للفيروس التاجي هاجسا حقيقيا للسلطات الصحية في كافة البقاع، خصوصا أن البلدان وضعت استراتيجيات لوقف زحف النسخة التقليدية من “كورونا”؛ والأمر نفسه يطرح على المغرب بدوره الراغب في إنهاء الأزمة الحالية مع حلول شهر رمضان (9 – 10 أبريل).
وخلال الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المغربية أنها طلبت 65 مليون حقنة من اللقاحات المضادة لكورونا من شركة “Sinopharm” الصينية وشركة “AstraZeneca” البريطانية. بينما سيكون على سلطات البلاد تفعيل “دبلوماسية اللقاح” من أجل الحصول على مصادر أخرى، لا سيما بعد ظهور حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من الفيروس التاجي.
مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، قال إن “المعطيات الطبية المتوفرة تبين أن اللقاح المستعمل حاليا فعال ضد الفيروسات المتحورة والنشطة”، مبرزا أن “هذا الفيروس الجديد يتحور بشكل سريع ولا يمكن التنبؤ بدرجة خطورته على صحة الإنسان”، داعيا إلى “تسريع وتيرة التلقيح للقضاء على الفيروس”.
وشدد البروفيسور الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “إغلاق المطارات والحدود الخارجية قرار صائب لكنه صعب، بحيث إن الإغلاق الشامل كانت له نتائج إيجابية لكن ذلك لم يمنع الفيروس من التسلل إلى المغرب”، مبرزا أن “الفيروس المتحور دخل إلى الوطن ويمكن أن يتحور داخليا”.
وأورد المتحدث أن “الفيروس المتحور المكتشف حاليا في المغرب يصيب الأطفال، عكس الفيروس الأصلي”، موردا أن “السلطات الصحية ستحتفظ بالبروتوكول نفسه المعتمد لمواجهة الوباء ولن يكون هناك أي تعديل في الخطة الصحية”، مضيفا: “on ne change pas une équipe qui gagne” (لا نغيّر الفريق الفائز) مبرزا أن معدل الإماتة في انخفاض متواصل.
ومعلوم أن التلقيح همّ في البداية أساسا الأشخاص الذين يشتغلون في الصفوف الأمامية (أطر صحية وأمنية وتعليمية)، على أن تعطى الأولوية أيضا للمصابين بأمراض مزمنة والذين يعانون الهشاشة الصحية، بينما سيتم تعميم التلقيح في مرحلة ثالثة على البالغين من العمر أزيد من 44 سنة، ثم يعمم بعد ذلك على باقي الفئات العمرية.
وتعمل الحكومة جاهدة لتطمين الرّأي العام المغربي بخصوص حملة التلقيح بعد انتشار خطابات التشكيك، خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكّدة أنّ اللقاح “بين أياد أمينة حريصة على أمن وصحة وسلامة المواطنين”، داعية إلى “التحلي بالحيطة والحذر من انتشار عدد من الأخبار الزائفة مجهولة المصدر”.
كفانا كذبا و تبجيلا للفيروس.ساليتوا مع الكبار ما بقا غير الصغار.الحاجة الوحيدة الني تقتل هو الدواء و ليس الفيروس.خوا الصندوق.
من هم الأطباء الذين يدعون اتشديد الإجراءات يا دجالين ستحاسبون يوم لا ينفع لا بايدن ولا ماكرون
الاطفال مناعتهم قوية لن يصيبهم الفيروس المتحور بكثرة وحتى ان اصابهم فلن يقتلهم وحتى ان قتلهم فهم مجرد اطفال صغار.
يجب اغلاق المدارس نحن غنا عمها في هذه الضروف اضافتا الى ان مستشفيات الأطفال غير قادرة على الاستعاب لا سيما ان هده الفئة هي اكثر قاعدة
اذا اردنا احتواء او التقليل من تبعات المرض يجب الاكثار من التحاليل المخبرية على الصعيد الوطني من اجل ذلك يجب على الدولة التدخل حتى يتسنى للمواطن الضعيف الحصول على تحاليل مخبرية بثمن مناسب و ليس ما نعيشه الان 600 او 700 درهم ،فاين هو دور هاته الحكومة المحكومة
فعلا الفيروس المتحور يصيب الأطفال و الرضع و الجنين في بطن أمه يجب علينا اغلاق الحدود البرية و البحرية و السماوية لمحاصرة الوباء قبل أن يإتي هذا الفيروس المتحور بحجته ليغلق علينا منازلنا قبل صلاة المغرب في رمضان
السلام عليكم يجب على وزارة التعليم ان تعود الى التعليم عن بعد لان الفيروس المتحول يصيب اكتر الاطفال و الشباب…
لله الحمد أنني لم أغامر مثل صديق لدي دخل الاسبوع الماضي للمغرب لقضاء عطلة مدتها عشرة أيام والان غرق أنا أعرف عقلية حكومة الظل لا إعلان مسبق بنصف ساعة ينشرون الخبر على الاغلاق ولا أحد من حكومة الذل والظل يفكر في العواقب التي ستلتحق بالمواطنين ولا سيما المهاجرين منهم الدول التي تعتبر نفسها دولا وتحترم مواطنيها تنشر الاعلان مدة شهر من قبل إتخاذ أي قرار وأنا نحن تعتبرنا حكومتنا قطيعا عندها ونحن كذلك فحدث ولا حرج
لكن كل شيء يقع لنا فهو من أيدينا قاطعوا الذهاب للمغرب وتلك الاموال التي تحترقون من اجلها إصرفوها في بلاد الاقامة على أبنائكم وعلى أنفسكم كيف تعيشون في أوروبا تحت خط الفقر وتجمعون الاموال لإرسالها لدولة لا تحترمكم وتعتبركم ماعز للحليب فقط
نعم نحن موافقون على جميع التدابير الاحترازية من وضع الكمامة والتباعد و النظافة و الاشتغال بنصف الطاقة الاستيعابية
ولكن نقول لا لإغلاق مصدر رزق شريحة كبيرة من المواطنين لأزيد من 11 شهر ومنعهم من مزاولة عملهم وكسب قوت يومهم فعلى اللجنة العلمية و السلطات ان تعلم ان هناك مأسي اجتماعية خطيرة من جراء هدا الاغلاق من فقر و تشريد الأسر و الطلاق و الأمراض النفسية و من انتشار الجريمة بكل انواعها .
فيجب تحمل مسؤولية هده القرارت من جميع الجوانب .
افتحو الرحلات البحرية لابناء الوطن الراغبين في زيارة احبابهم او شغل الخ….. ان اغلقتم الحدود هذه المرة فإن شباب الجالية لن تاتي هذا الصيف لتعاقبكم هي التي تخسر الاموال. وكلها سوف تقضي العطلة بجنوب اسبانيا وبالتالي سوف تضيع العملة الصعبة على الدولة
السؤال اللذي لم تجب عليه بعد اللجنة العلمية لحد الان هو كم هي نسبة المناعة الجماعية الطبيعية اللتي اكتسبها المجتمع .الكوفيد كان موجودا في المغرب منذ أواخر 2019 واغلب العاملين بالمجال السياحي اصيبوا بالفيروس زد على تقرير مفتشي منظمة الصحة بالصين اللتي قالت ان فيروس كورونا كان منتشرا في الصين ثلاتة اشهر قبل الإعلان عنه .الى حدود شهر مارس كنا نتعامل مع أفواج من السياح الصينيين وكانوا يجوبون شوارع المدن المغربية واغلب العاملين بالقطاع السياحي اصيبوا وكنا نظن انه الزكام فقط الا ان اعراضه كانت مختلفة وشديدة .زد على دلك ما واكب العيد الكبير والعطلة الصيفية من عدم مراعات وساىل الحماية والتباعد ثم أضف الدخول المدرسي ونحن لدينا اطفال ونعلم جيدا انه لايوجد اي تباعد او احترام قواعد الحماية.كل هاته العوامل تصب في شيء واحد المغرب على الارجح وصل الى المناعة الجماعية الطبيعية .
انقلب السحر علي الساحر ، الله كبير، “”ويمكرون…” صدق الله العظيم، بغيتو تلقحو غير ،خدام الدولة وخليتو المواطنين الاخرين، باستتنا، المسنين اللي درتو بيهم مسرحية من المسرحيات المغربية لتبدو العملية نزيهة وشفافة،ربي كبير، اللقاح غيي فعال مع ظهور السلالة الجديدة والقادم سيبعتر اوراقكم”
يجب غلق الحدود…..والعودة الى حجرصحي لمدة 20يوما حتى نتغلب عليه…..ويستمر التلقيح
يجب على التماسيح الدين يسيرون امور البلاد والعباد ان يخرجوا المغرب من لائحة دول العالم الثالث المتخلفة
المغرب من الدول المتخلفة ليس اقتصاديا فقط بل عقليا أيضا
مجموعة من الساسة يجب ان يحالوا على المصحات العقلية ويجب اعادة فتح بويا عمر
la mégalomanie des indibikhiches
les indibikhiches préfèrent voiler la vérité et faire comme c’est rien de mal ne s’était passé
اننا لم نعد نطيق ان نعيش تحت رحمة المجانين on veut nous faire croire que le probleme c est nous alors que le probleme ce sont eux les indibikhiches
to be contunied ……. evec lui