"الفيروس" يلغي مباراة في كأس العالم لكرة اليد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم الأحد، إلغاء مباراة المنتخب الألماني مع نظيره للرأس الأخضر في بطولة العالم المقامة حاليا في مصر، نظرا لعدم وجود عدد كاف من اللاعبين لدى منتخب كيب فيردي.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة اليد أنه تم اعتبار المنتخب الألماني فائزا بنتيجة 10-0، وكشف إبقاء مباراة منتخب كيب فيردي مع أوروغواي في برمجة البطولة، في ظل تعهد منتخب الرأس الأخضر باستدعاء لاعبين جدد.

وتبينت إصابة لاعبين آخرين بمنتخب الرأس الأخضر بفيروس كورونا، لتتقلص قائمة الفريق إلى تسعة لاعبين فقط، أي أقل بلاعب واحد عن الحد الأدنى لخوض مباراته أمام ألمانيا.

وكان منتخب الرأس الأخضر، الذي يسجل ظهوره الأول بالمونديال، لديه عدد كاف من اللاعبين الجاهزين رغم إصابة أربعة عناصر في وقت سابق بالعدوى، على هامش المباراة الأولى التي خسرها أمام المجر.

ويخطط منتخب الرأس الأخضر لاستدعاء أربعة لاعبين جدد إلى مصر لخوض مواجهة أوروغواي، وهي المنافسة التي يحتاج إلى الفوز بها للعبور إلى الدور التالي من كأس العالم في كرة اليد.

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، انسحب منتخبا التشيك والولايات المتحدة الأمريكية من البطولة قبل بدايتها، بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا في صفوفهما، قبل أن يتم استبدالهما بمنتخبي مقدونيا الشمالية وسويسرا على التوالي.