الفيضانات تعري الصفقات بالعاصمة الاقتصادية

الفيضانات تعري الصفقات بالعاصمة الاقتصادية
صورة : أرشيف
الإثنين 11 يناير 2021 - 23:12

بمناسبة الحديث عن مشاهد تعطل عربات ترامواي الدار البيضاء وسط السيول التي خلفتها الأمطار نتيجة هشاشة البنية التحتية، عاد الحديث عن معايير إسناد الصفقة إلى شركة فرنسية بينما كان من بين المتنافسين شركة كبيرة، نبهت المسؤولين وقتها إلى ضرورة تجديد البنية التحتية المرافقة للترامواي قبل إنجازه، لكن تم رفض عرضها، والغريب في الأمر أنها فازت بصفقة مماثلة في أمريكا، فهل المسؤولون الذين استبعدوا الشركة المذكورة يفهمون أكثر من الأمريكيين؟

يذكر أن هشاشة البنية التحتية في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، تسببت في خسائر فادحة للمواطنين، وفي أضرار في ممتلكات عامة، بينما ظل المسؤولون يلقون باللوم على بعضهم البعض، وعلى شركة التدبير المفوض، التي رمت هي الأخرى الكرة في ملعب المنتخبين.

الدار البيضاء الصفقات الفيضانات ممتلكات عامة

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‫تعليقات الزوار

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  • حشمو ياولاد الحرام
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 00:01

    الآن المطروح هو الآتي. تبين ان المجالس الجامعية وعمودية ٧الدار البيضاء غارقة في الفساد و الشفارة و الاستهتار بحياة الناس. هذا تكر عدة سنوات. ما يجب فعله هو أن المجتمع المدني يجب يرفع دعوى قضائية استعجالية لمحكمة حزب العدالة الشلاهبي في شخص العماري و من معه وان تكون المحاسبة بالقانون و كل من ثبت في حقة التهاون و الاختلاس فيالبنية التحتية عليه أن يؤدي تعويضات كبيرة لساكنة الدارالبيضاء مع السجن.
    مرة أخرى نتوجه لجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله لكي يضرب بيد من حديد على من شوهو صورة المغرب الآن في عز الفتوحات السياسية التي يقودها العملاق السلطان محمد السادس نصره الله.

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