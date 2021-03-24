"الفيفا" يجدد إيقاف الرئيس السابق بلاتر 6 أعوام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه فرض ستة أعوام وثمانية أشهر من الإيقاف الإضافي على رئيسه وأمينه العام السابقين، السويسري سيب بلاتر والفرنسي جيروم فالك على التوالي، بتهمة الإثراء غير المشروع عبر عقود وتعويضات مضخمة منذ العام 2010.

وقضت محكمة “الفيفا”، التي كانت أوقفت المسؤولين السابقين من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بعد سلسلة من الفضائح عام 2015، بأن يدفع كل منهما، أيضاً، غرامة مالية قدرها مليون فرنك سويسري؛ أي ما يقارب مليون دولار.