القائمة الأولية للمنتخب الوطني تضم 7 وداديين

وضع وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، سبعة أسماء من فريق الوداد الرياضي البيضاوي ضمن القائمة الموسعة التي وجه إليها الدعوة لدخول معسكر إعدادي للفريق الوطني المغربي، في الفترة ما بين 30 ماي الجاري و13 يونيو المقبل، الذي تتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخبين الغاني والبوركينابي.

وحسب معطيات توصلت بها “هسبورت” من مصادر خاصة، فإن المدرب البوسني وجه الدعوة إلى كل من الحارس رضا التغناوتي وأشرف داري وأيوب العملود ويحيى جبران ووليد الكرتي وأيوب الكعبي ومحمد أوناجم، في انتظار حسمه للقائمة النهائية التي يرتقب أن يكشف عنها يوم غد الخميس.

وقدمت الأسماء سالفة الذكر مستوى طيبا مع الوداد الرياضي منذ بداية الموسم الرياضي الجاري، وساعدت الفريق على تصدر الدوري المغربي وبلوغ نصف نهائي كأس العرش ونصف نهاية رابطة أبطال إفريقيا، إلى حدود الساعة.

ويدخل الفريق الوطني تجمعه الإعدادي بمركز محمد السادس بالمعمورة، على أن يواجه كلا من منتخب غانا ثم بوركينافاسو يومي 8 و12 يونيو على التوالي، بالملعب التابع للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وسيعقد الناخب الوطني، في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس، ندوة صحافية لإعلان القائمة النهائية للمنتخب، وتسليط الضوء على الأسماء المستدعاة، من أجل التحضير لتصفيات كأس العالم المقرر إجراؤها في قطر العام المقبل.