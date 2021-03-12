"القاتل الصامت" يخطف حياة شخصين بميسور

لقي عنصر تابع للقوات المساعدة ونادلة، كانت برفقته، مصرعهما، صباح الجمعة، داخل إحدى الشقق بمدينة ميسور، متأثرين باستنشاقهما لغاز أحادي أوكسيد الكربون الناتج عن الاستعمال غير الآمن لسخان مائي يعمل بغاز البوتان.

مصدر هسبريس قال إن الهالكين وجدا جثتين هامدتين داخل الشقة التي يقطن فيها عنصر القوات المساعدة، والكائنة بالحي الإداري وسط مدينة ميسور.

وأورد المصدر ذاته أن عنصر القوات المساعدة، الذي يوجد في الثلاثينيات من عمره والمطلق، ينحدر من مدينة سيدي قاسم؛ بينما مرافقته، التي تقاربه سنا والمطلقة أيضا، تنحدر من مدينة صفرو وكانت تشتغل، قيد حياتها، بإحدى المقاهي بمدينة ميسور.

وقد جرى نقل جثتي الهالكين نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بمدينة فاس؛ بينما حلت عناصر أمن مدينة ميسور بمكان الحادث، وفتحت بحثا في ظروف وملابسات وقوعه، يضيف مصدر الجريدة.