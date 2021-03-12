"القاتل الصامت" يخطف حياة شخصين بميسور

"القاتل الصامت" يخطف حياة شخصين بميسور
صورة: أرشيف
الجمعة 12 مارس 2021 - 21:16

لقي عنصر تابع للقوات المساعدة ونادلة، كانت برفقته، مصرعهما، صباح الجمعة، داخل إحدى الشقق بمدينة ميسور، متأثرين باستنشاقهما لغاز أحادي أوكسيد الكربون الناتج عن الاستعمال غير الآمن لسخان مائي يعمل بغاز البوتان.

مصدر هسبريس قال إن الهالكين وجدا جثتين هامدتين داخل الشقة التي يقطن فيها عنصر القوات المساعدة، والكائنة بالحي الإداري وسط مدينة ميسور.

وأورد المصدر ذاته أن عنصر القوات المساعدة، الذي يوجد في الثلاثينيات من عمره والمطلق، ينحدر من مدينة سيدي قاسم؛ بينما مرافقته، التي تقاربه سنا والمطلقة أيضا، تنحدر من مدينة صفرو وكانت تشتغل، قيد حياتها، بإحدى المقاهي بمدينة ميسور.

وقد جرى نقل جثتي الهالكين نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بمدينة فاس؛ بينما حلت عناصر أمن مدينة ميسور بمكان الحادث، وفتحت بحثا في ظروف وملابسات وقوعه، يضيف مصدر الجريدة.

أحادي أوكسيد الكربون القوات المساعدة مدينة ميسور مستودع الأموات

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‫تعليقات الزوار

11
  • من المسؤول
    الجمعة 12 مارس 2021 - 21:26

    الزنا…نسأل اله السلامة والعافية… نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم فالعباد ضعفاء أمام الشهوات خاصة في هاذا الزمن…

    -8
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  • السخانات القاتلة
    الجمعة 12 مارس 2021 - 21:28

    السخانات المائية العشوائية بالاحياء المتوسطة تشكل قنبلة موقوتة يمكن أن تحصد الأرواح في أي لحظة رحم الله الفقيدين وجعل مصابهما في ميزان حسناتهما وانا لله وانا اليه راجعون .

    14
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  • majidaghozlane
    الجمعة 12 مارس 2021 - 21:29

    إن لله وإن إليه لا راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين وتجاوز عنهم آللهم آمين يارب العالمين

    14
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  • jamal
    الجمعة 12 مارس 2021 - 21:38

    اللهم نسالك حسن الخاتمة يا رب السماوات والعرش

    15
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  • عبدو
    الجمعة 12 مارس 2021 - 21:39

    لا حول ولاقوة الابالله لاحول ولاقوةالا بالله۔

    10
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  • ماك كيفر
    الجمعة 12 مارس 2021 - 21:40

    اللهم ارحمهما بعد ان فضحتهما يا ارحم الراحمين

    -22
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  • مواطن
    الجمعة 12 مارس 2021 - 21:43

    بغض النظر عليهم واش كانوا فعلاقة غير شرعية إلا اننا ندعوا لهم بالرحمة والمغفرة والعتق من النار

    13
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  • agga
    الجمعة 12 مارس 2021 - 21:46

    اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. اللهم اجعل خير أيامنا خواتمها. واغفر لنا ولجميع المسلمين. امين

    15
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  • محمد
    الجمعة 12 مارس 2021 - 21:46

    الخطير هو أن يلقى الإنسان ربه وهو يمارس الفاحشة أي الزنى أسأله الله أن يثبتنا على الإيمان والبعد عن معصيته وتجاوز عنهم واغفر لهم وارحمهم آمين.

    -1
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  • تائب
    الجمعة 12 مارس 2021 - 21:47

    عنصر من القوات المسلحة الملكية ونادلة ماذا كانا يفعلان في شقة لوحدهما اللهم اغفرلهما وأحسن خاتمتنا يا الله

    -19
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  • أم مهاب
    الجمعة 12 مارس 2021 - 22:18

    العجيب في الأمر أن أغلبية المتوفين المتورطين في الفاحشة يتوفون في الحمام متأثرين بتسرب الغاز المحترق من السخان والسؤال يطرح هل مكان الممارسة الجنسية غرفة النوم أم الحمام؟

    -4
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