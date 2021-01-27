"القاتل الصامت" يُسقط ضحيتين في "سيدي بيبي"‎

"القاتل الصامت" يُسقط ضحيتين في "سيدي بيبي"‎
كاريكاتير: بوعلي
الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:22

لقي شخصان مصرعهما، الأربعاء، داخل حمام منزل في مركز الجماعة الترابية سيدي بيبي نواحي اشتوكة آيت باها، متأثريْن باستنشاقهما كمية من غاز أحادي أوكسيد الكربون بسبب “سخان مائي”.

وحسب مصدر هسبريس، فإن الهالك، البالغ من العمر 43 سنة، الذي يتحدر من نواحي تيزنيت، كان برفقة سيدة مطلقة، في العشرينيات من عمرها، حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة فور خروجهما من حمام المنزل، بسبب مضاعفات اختناقهما بغاز أحادي أوكسيد الكربون.

وحلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بالمنزل المذكور فور علمها بالموضوع، وفتحت تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الوقوف على ظروف الواقعة، بينما جرى نقل جثة الهالكيْن نحو مستودع الأموات بأكادير.

اشتوكة آيت باها القاتل الصامت سيدي بيبي وفاة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • madi abdelmajid
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 22:04

    اللهم ارحمهما يارب العالمين وجميع المسلمين

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أمازيغي باعمراني
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 22:08

    رحمه الله أحسن شيء هو استعمال السخان الكهربائي رخيص ولا يستهلك الكهرباء عند ضبطه بالمستوى التاني والثالت ويبقبى عليك تبديل المقاوة التي تسخن الماء مرة كل سنة لتجنب مشاكل الصعق الكهربائي .

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مشاريع تهيئة الداخلة
الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:40 2

مشاريع تهيئة الداخلة

صوت وصورة
انفجار قنينات غاز بمراكش
الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:24 11

انفجار قنينات غاز بمراكش

صوت وصورة
أشهر بائع نقانق بالرباط
الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:54 22

أشهر بائع نقانق بالرباط

صوت وصورة
انهيار بناية في الدار البيضاء
الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:30 5

انهيار بناية في الدار البيضاء

صوت وصورة
مع بطل مسلسل "داير البوز"
الأربعاء 27 يناير 2021 - 10:17 10

مع بطل مسلسل "داير البوز"

صوت وصورة
كفاح بائعة خضر
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 21:46 14

كفاح بائعة خضر