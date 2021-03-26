القاسم الانتخابي يوتر الأجواء بين "البيجيدي" والاتحاديين قبيل الاقتراع

على الرغم من أن البلاد لا تعيش أجواء الانتخابات فإن تحضيرات الأحزاب السياسية لتشريعيات 2021 قد انطلقت مبكرا في ظل استمرار التجاذب بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول القاسم الانتخابي، الذي يبدو أنه خلق انشقاقا داخل النسق الحكومي، إذ يظهر “البيجيدي” وحيدا في تشبثه باحتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها.
واستغل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لقاءه بأعضاء الحزب في آسفي، ليشن هجوما على حليفه في الحكومة وقائدها حزب العدالة والتنمية، قائلا: “هناك حزب في المغرب اختبأ، سنتي 2015 و2016، وراء قواميس التماسيح والعفاريت والدولة العميقة.. واليوم، يعود للاختباء وراء القاسم الانتخابي”.
وشدد لشكر، الذي يرفض التنسيق مع “حزب المصباح”، على أن “سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وحزبه العدالة والتنمية يُسيئان إلى الوطن، خاصة حينما يتحدث من موقعه كرئيس للحكومة ويطعن في مصداقية مؤسسات البلاد”.
ويبدو أن حزب “الوردة” قد قرر تجاوز “صفحة” التنسيق مع حزب العدالة والتنمية من داخل الحكومة التي يتواجد بها، مراهنا على الاستحقاقات المقبلة التي يدخلها وعينه على تحقيق نتائج تضمن وجوده ضمن الائتلاف الحكومي المقبل؛ بينما اتهم لشكر العثماني بأنه “لا يحترم المحكمة الدستورية؛ لأن القوانين، بحكم الدستور، لا بد أن تبت فيها المحكمة. ولا يحق له أن يهين مؤسسات البلاد”.
المحلل السياسي كريم عايش أورد أن “الأحزاب السياسية المغربية في المحطات المهمة من التاريخ الاجتماعي المغربي تنقل عادة النقاش وتركز على صراعات سياسية لا تخدم المواطن المغربي البسيط ولا تقدم حلولا له”، مبرزا أن “هذه الصراعات السياسية تنتقل إلى مستوى تنظيري يتجاوز بكثير المقصود الحقيقي وراءها”.
واعتبر المحلل ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تصريح إدريس لشكر حول القاسم الانتخابي، والذي أبرز أنه أهم بكثير من قوانين أثرت على حياة المغاربة وغيرت أوضاعهم الاقتصادية وأنه أيضا أكبر وأهم من تقارير لجان الاستطلاع البرلمانية وأنه يسيل مدادا لم يتوقف سيله بعد، يزيد الهوة بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية”.
وشدد المصرح ذاته على أن “تصريح لشكر قفز على مرحلة مهمة من مشاركة الحزب الحكومية وإجهاز وزرائه على مطالب شعبية واسعة وعدم تحقيقه للوعود الانتخابية سواء في حكومات سابقة، حيث يُتهم الحزب بتشجيع تعيينات الأبناء والأصهار والمقربين في المناصب العليا على حساب الشفافية وتكافؤ الفرص”.
وفي هذا الصدد، يتوقف عايش عند “الاتهامات التي كالها لحزب العدالة والتنمية”، مستحضرا المسؤولية الأخلاقية للحزبين ومدى احترامهما للقانون الداخلي وميثاق الأغلبية”، مبرزا أن “معارضة حزب العدالة والتنمية للقاسم الانتخابي واستماتة لشكر في الدفاع عنه وجهان لعملة واحدة، وهدفهما هو تحقيق أكبر عدد من الكراسي والمناصب والتخطيط لاستغلال ذلك لإحراز المنافع”.
واعتبر المحلل السياسي أن “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا يملك نسبة تمثيلية جيدة إلا أنه ظفر برئاسة الغرفة الأولى ليصبح كلام لشكر لا يختلف كثيرا عما يسعى إليه خصومه لتقاسم كعك المناصب والمنافع والامتيازات”.
القشة التى افاضت ظهر البعير هي القاسم المشترك بين أﻻحزاب السياسية بالمغرب اﻻ وهي الركض ﻻجل مصلحة شخصية ﻻ اخﻻق ﻻ مبادئ ﻻ مصلحة الوطن وﻻ الشعب. .. مللنا وسئمنا من خرجاتكم ..ﻻ خير يرجى منكم.
إذ يظهر “البيجيدي” وحيدا في تشبثه باحتساب القاسم الانتخابي …هناك دستور يحكم البلاد والعباد .والبيجيدي ماهو الا فرد في جماعة احزاب خاضعة لهذا الدستور السامي …ان نعم فبها ونعمت على الكل .وان لا فذلك على الجميع ..
La démocratie chez nous est une histoire de loups affamés et de moutons perdus dans la forêt…..
يبدو الهدف من احتداد تنافس الأحزاب السياسية المغربية قبيل الانتخابات هو”تقاسم كعك المناصب والمنافع والامتيازات”.كما ذهب الى ذلك المحلل السياسي كريم عياش.فماذا قدمت الأحزاب السياسية الكبرى من انجازات كبرى عندما تحملت مسؤولية تسيير الحكومات في الماضي القريب؟والان من اجل خلط الاوراق وتغليط الناخب المغربي الأحزاب تتبادل التهم ويلوم بعضها الآخر!!!
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كل واحد وهمه، الكل منهمك علي انشغالات تهم الواقع المعاش، التمدرس، الصحة، التشغيل، التحضير لرمضان الخ…. ولا اتصور احد يهتم بما هو شأن انتخابي الا من له مصلحة، خصوصا الأحزاب الدي كنا ننظر منهم إيجاد سبل لاخراجنا من الازمة التي لحقت بالبلاد جراء الجايحة، او اقتراح حلول الخ، بالعكس تراهم الان مع اقتراب موعد الانتخابات يخوضون في مصالحهم وكيفية تقسيم الكعكعة لا غير…
. إن لم تستح فافعل ما شئت و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
كانت واضحة وضوح الشمس اسي إدريس بلي غدى تخلاو على العدالة والتنمية بش توقفو فنفس المسافة بين الأحزاب السياسية النافذة باش لي جاب الأغلبية نتما معاه مبقيتوش حزب قوي فالساحة السياسية المغربية وهذا راجع لكون الجزب وضع الشخص المناسب في المكان غير المناسب . انا في نظري خصنا وجوه جداد شباب يترأسو الاحزاب السياسية لأننا ملينا من الشيوخ والعحزة والمارقين في المشهد السياسي المغربي
و لماذا يا سي لشكر أصريت على دخول الحكومة من أولها بما أنك تقول أن العدالة و التنمية يسيء إلى الوطن. لولا البلوكاج الذي فرضه الأحرار لما كنت في الحكومة. المغاربة فاهمين كل شي غير بقاو تنبحو كلكم يمينكم و يساركم و متدينينكم.
كثرة الاحزاب والكل قنافد والكل اخد حقه من التجربة والنتيجة أين هي المردودية الملموسة عند المواطن الصحة التعليم العمل