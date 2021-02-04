"القاضي عياض" تحتل المرتبة الرابعة بشمال إفريقيا

احتلت جامعة القاضي عياض في مراكش المرتبة الرابعة في تصنيف “ويبومتريك” العالمي الخاص بأفضل الجامعات في شمال إفريقيا، الذي يصدره مختبر البحث الإسباني “سايبرمتريك”.

وتمكنت الجامعة عينها من احتلال هذه المرتبة بعد تصدر جامعات مصرية بالقاهرة والإسكندرية والمنصورة للمرتبة الأولى والثانية والثالثة.

وعن هذا التتويج، قال حسن أحبيض، رئيس جامعة القاضي عياض، “تمكنت هذه المؤسسة العلمية من هذا التصنيف أمام جامعات مصرية لها أقدمية طويلة تناهز حوالي 100 سنة”.

وفي تصريح لهسبريس، أوضح أحبيض أن “المهم في التصنيفات الأخيرة أنها تشكل تحفيزا للجامعة لإشعاعها وتكويناتها، وما ناله أساتذتها من جوائز دولية، والمنشورات العلمية التي انتقلت من 650 منشورا علميا إلى 800 حاليا”.

وأرجع المتحدث عينه “هذه التصنيفات إلى هيكلة البحث العلمي وعقلنة تدبيره، إذ انتقلنا من 156 إلى 66 مختبرا. كما سيتم مستقبلا إدماجها في 10 مراكز علمية لعقلنة التعاون بين الأساتذة”.

وأضحت جامعة القاضي عياض، منذ السنوات الماضية، تتوفر على بنيات جامعية (14 مؤسسة جامعية بمدن مراكش وقلعة السراغنة وآسفي والصويرة) عززت عرض التعليم العالي.

ويعد تقييم “ويبومتريك” العالمي للجامعات أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية، إذ يغطي أكثر من 20 ألف جامعة.