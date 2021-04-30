القاضي يودع "تلميذات التشرميل" مركزا للطفولة

أحالت النيابة العامة بابتدائية إنزكان، الجمعة، ست تلميذات من ثانوية النخيل التأهيلية ببلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها، على قاضي الأحداث بالمحكمة ذاتها، وذلك بعد تقديمهن أمام أنظار النيابة العامة من طرف درك المركز القضائي لسرية بيوكرى، على خلفية ظهورهن في شريط فيديو يشهرن فيه أسلحة بيضاء ومقرون بتعليق صوتي كله سب وقذف بألفاظ خادشة للحياء.

وقرر قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بإنزكان إحالة التلميذات على مركز حماية الطفولة بأكادير، وتحديد يوم الثلاثاء 4 ماي المقبل موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمتهن، مع إبلاغ أسرهن بهذا القرار وفق المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الملفات.

وكان شريط فيديو مدته 15 ثانية، مرفوق بتعليق صوتي فيه سب بألفاظ نابية، يظهر خمس تلميذات بزي مدرسي وهن يشهرن أسلحة بيضاء من مختلف الأشكال والأحجام، وصور مماثلة، قد انتشرا أول أمس على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التراسل الفوري.

وعلى إثر ذلك، تفاعلت مصالح الدرك الملكي ببلفاع مع الشريط والصور، وجرى الاهتداء إلى هويات التلميذات اللواتي يقطن في دوار كوحايز بجماعة إنشادن ودوار الجديد ودوار أوخريب بجماعة بلفاع ويتابعن دراستهن بالسلك الثانوي الإعدادي، والاستماع إليهن، قبل أن يتم نقلهن إلى المركز القضائي للدرك ببيوكرى.