القبض على مطلوب لقضاء الجزائر بالدار البيضاء

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء مواطنا جزائريا يشكّل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الجزائرية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات.

توقيف المشتبه فيه تم بعدما أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، بطلب من السلطات القضائية الجزائرية؛ وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات، كانت متورطة في حيازة وترويج 156 كيلوغراما من مخدر الشيرا بمدينة “عين البيضاء” بالجزائر.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 37 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الجزائرية بهذا التوقيف، قصد التعجيل بإرسال ملف التسليم.