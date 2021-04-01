قرار فرنسا يمهد لتناسل تكهنات بشأن اعتماد الحَجر الشامل في المغرب

إعلان في باريس وترقب في الرباط؛ هكذا مهدت عودة فرنسا إلى “الحجر الصحي” لسلسة تكهنات مغربية تنذر بسلك الخيار الأجنبي نفسه أمام تواتر البلدان المتضررة من “موجة ثالثة لفيروس كورونا”.
وتزيد مخاوف المغاربة لأسباب متفرقة، ضمنها بعض من النزوع النفسي، لاعتبار الحكومة تستمد قراراتها من فرنسا، لكن إلى حدود الساعة لم يحسم المغرب توجهه بالنظر إلى اختلاف الوضعيات الوبائية.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض الحجر الشامل في البلاد لمدة أربعة أسابيع، ابتداء من مساء السبت، بسبب تفشي السلالة المتحورة لكورونا. ومن بين الإجراءات، إغلاق الحضانات والمدارس لثلاثة أسابيع.
وخلف تقاطر أخبار الإغلاق وتمديده ليلا، مخاوف لدى المواطنين الذين يمنون النفس بقضاء شهر رمضان في ظروف اعتيادية، بالنظر إلى حساسيته الروحية لدى الشعوب ذات الأغلبية المسلمة.
مصطفى الطوسة، إعلامي ومحلل سياسي، اعتبر أن الوضعية الوبائية هي التي فرضت على الرئيس ايمانويل ماكرون خيار الحجر التام لمدة أربعة أسابيع، مؤكدا أن “الخطورة عكستها ظاهرة ارتفاع عدد الإصابات بسبب النسخة المتحورة البريطانية للفيروس”.
وأضاف الطوسة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن السبب يعود إلى “الضغط الهائل الذي يمارس حاليا على الطاقة الاستيعابية لمنظومة الصحة الفرنسية”، مسجلا أن “هذا خيار نزل كالصاعقة على الرأي العام الفرنسي”.
ووفق المحلل المقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، فالفرنسيون الذين كانوا ينتظرون مؤشرات ايجابية للخروج من عنق الزجاجة، “تقبلوا عن مضض هذا الإغلاق”.
وأشار المتحدث إلى أن الرئيس ماكرون بعث برسائل مطمئنة مفادها أن الحياة قد تعود طبيعيا في شهر ماي المقبل، موردا: “ماكرون يعول على الفوز بهذا الرهان مع تكثيف حملة التلقيح التي قد تطال غالبية الفرنسين في الأسابيع المقبلة”.
واعتبر الطوسة أن الرسالة الفرنسية من خطوة الحجر التام، “هي إذا أردنا أن نهيئ أجواء مواتية للصيف المقبل، ونستعد للخروج من الأزمة، يتوجب علينا اتخاذ قرارات حازمة لهزم الجائحة والحد من انتشارها”.
ويبقى التحدي الكبير الذي يواجه فرنسا هو “التوفيق بين الهاجس الصحي والضروريات الاقتصادية التي تفرض على الحكومة تقديم مساعدات غير مسبوقة للقطاعين الخاص والعام، لتجنب انهيار الاقتصاد الفرنسي”، يختم الطوسة.
كورونا أكدت لنا أن المغرب مستعمرة فرنسية شكرا كورونا
هل المغرب دولة دات سيادة ………?
ام مقاطعة فرنسية ؟
ليس هناك فرض لحجر صحي شامل بفرنسا ،تمت توقيف المدارس لمدة 3 اسابيع واصلا كانت عندهم عطلة ،كاين حضر التجول الليلي من 7 مساءا ل 6 صباحا واصلا كلشي ففرنسا تايدخل بكري ماتيبقاوش خارجين بالليل من غير لي خدامين او بعض المدن السياحية .
باراكا من الهضرة الخاوية
ما كاين لا حجر شامل لا والو
واش عندنا فلوس فرانسا
راه فرانسا براسها هازة راسها غير بالقروض من البنك الاروبي
السؤال ماهو الأهم أهو شهر رمضان أم الصيف؟ طبعا و بدون لبس شهر رمضان و بعدها نقوم بحجر لمدة شهر للتحكم في الوباء إذا استلزم الأمر. لكن أن نعاني من الحجر في هذا الشهر المبارك إنه لأمر صعب
الله يعطيهم العداب الدول العربية كملة عتصلي الترويح وأخرها الجزائر علنة اليوم عيفتحو مور العشاء ونحن متبعين فرنسا بش ترضى علينا حسبي الله ونعم الوكيل
يجب عدم السماح لصلاة التراويح لكي لا يقع كعيد الlضحى,الصلاة كافية في المنزل. حتى الصلاة لم تقضي على الفيروس.
واش المغرب قادر يخلص الناس لي كيموتوا بالجوع وهادي عام والناس بدون عمل، فرنسا كتخلص الشوماج لا يمكننا أن نتقارن معها بتاتا،
كل المؤشرات تؤكد عودة الحجر الصحي، تنبؤات الخبراء ديالنا لي اصلا ما كانعرفوهمش، كاين البلاغ ديال الوزارة لي كيهدر على الوضعية الخطيرة التي تتير الضحك
هاد الفيلم ماغاديش يسالي
نعم لاننا ماولنا مستعمرة فرنسية مادام التسيير في يد لقطائها….. فنحن تحت ضغط اللوبي الخاص بيها و ما تمليه علينا
سبق وفرضت فرنسا حجرا ثانبا وثالثا وهذا الرابع ولم يتم فرضه في المغرب ابدا ، اقول لمن اخرج هذه التكهنات اتقو الله وتناولو دوائكم ، باينة شي وحدين طلعات ليهم السخانة هاد اليامات وبداو غير تايدخلو ويخرجو فلهضرة ، نقصو عليكم شوية من التبركيك الخاوي . غاي حجر جديد بالمغرب انتحار لاقتصاد البلاد . كل ما سيتم في رمضان هو حظر جولان ليلي بعد التراويح . وانتهى الكلام .
– اعلان في باريس وترقب في الرباط – اعجبتني العبارة . للاسف هدا هو الواقع المر
الى بغاو شعب يغضب عليهم تاع بصح يفكرو فيها حيت اصلا ناس خدامين و مبلوكيا ومكرفصة
الاْردن – العراق – تركيا – البرازيل ودول كثيرة اخرى اقتصادها اكبر منا وشهدت ارتفاعا كبيرا مؤخرا ولم تتخذ قرار الإغلاق النهائي لانها تعلم جيدا انه لن يكون بمقدور المواطنين تحمله
مجرد التفكير في حجر اخر يجب ان لا يكون فما بالك تطبيقه
لان ذلك ستكون تكلفته غالية وغالية جدا هذه المرة وصدقوني ان الشعب سيواجهكم ان فكرتم بالقيام بذلك ولن يذعن احد لقراراتكم السفيهة
سحقا
لنكون صريحين فرنسا سجلت اليوم 50000 الف حالة والمغرب لديه شراكات اقتصادية وسياحية مع فرنسا فالاحتياط واجب لان السلالة الجديدة اكثر شراسة
تتكهنون و كأن المغرب لا سيادة عنده و لماذا لم يوقف التطعيم البريطاني كما فعلت مماكم فرنسا و …؟
ليس المغرب يستمد قراراته من فرنسا… بل فرانسا هي التي تقرر
ما تفعله بنا، علينا أن لاننكر ذالك .
ان كان المغرب يقلد فرنسا لماذا لايقلدها في الصحة والشغل وكرامة عيش المواطن
وللاسف حكومتنا تقوم بتقليد فرنسا فقط في الاشياء السلبية ولا تقلدها في اشياء اخرى كتغطية الصحية و التعويض عن فقدان العمل…. الي متى سنترك الاستعمار الفكري من عقولينا ؟إلى متى سندرك ان فرنسا لم تعد ذلك البعبع؟ علينا اخذ تجارب من بلدان أخرى كاليابان و الصين و امريكا وإنجلترا…
لا أفهم هل مازال علينا ان نفكر في موضوع الحجر ام لا بعد تناسل الطفرة الثالثة من الفيروس بشكل مريع عند جيراننا الأوروبيين. هل صحة المغاربة بل وحياتهم لا تساوي شيئا عند المقررين المحصنين بفيلاتهم وقصورهم. نحن على ابواب احتفالات les pâques ومقاهي وفنادق تلك الدول فقدت ملايير الأوروهات ولا يتباكون وللعلم فتعويضهم ماديا من الدولة قليل جدا. وياتيك صاحب مقهى زيكوتو عندنا يتباكى لضياع بضع دريهمات إزاء الحجر والانكى وما يغيض حقا تباكي البعض الآخر على ضياع التراويح إن فرض الحجر في حين حياته في خطر. اخوكم اصبت من قبل بالفيروس وأدعو الدولة للحجر الشامل حالا خاصة إبان رمضان حفاظا على حياة اولادي وكذى العامة
بعدما سيطبق المغرب الحجر الشامل الذي سيستمده من فرنسا يجب الاحتجاج امام السفارة الفرنسية بالرباط تنديدا على هذا الاجراء اما الحكومة المغربية فهي مأمورة ولا ينفع الاحتجاج معها ،فوق كل ذي سلطة سليط.
لا اضن ان الحكومة ستخاطر بقرار الحجر لان الاوضاع الاجتماعية لاغلب المغاربة اصبحت تندر بخطر كبير والحجر ربما سؤدي الى اثار وخيمة لا قدر خصوصا المياومين والتجار الكل اصبح يشتكي ضيق الحال نتمى فقط تشديد الوقاية من كمامات وتباعد وصلاة التراويح ندعو فيها الله ان يرفع عنا الوباء
لماذا التبعية في اتخاذ القرارات ذات الشأن الوطني ؟ كل دولة لها ظروف معينة تجعلها تخرج بتصريحات تخص الإغلاق الشامل . الشعب راه عيا من هاذ المسرحية ، اللهم قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. خليونا نسعاو باب الرزق ، ولي مكتابة مرحبا بيها.
السلام عليكم عندي سؤال، إذا طردني صاحب المنزل إلى الشارع ونمت فيه لأنه ليست لدي عائلة إنسانية ستؤيني. هل سيتم اعتقالي بتهمة خرق الحجر الصحي؟؟؟
فرنسا ومن يعيشون فيها يحصلون على مساعدات السكن وعلى الدعم وحتى على الطعام وأما نحن المستضعفون فلاحول لنا ولاقوة.
هل صار المغرب احدى مقاطعات فرنسا.. على ذكر المقال فالهدف يرمي لذلك.. يجب التحرر من التبعية ام ان بنوذ ايكس ليبان لا زالت سارية.
المغرب لم ولن يكون له سيادة أبدا أبدا أبدا مند زمن طويل
إلى يومنا هذا المقيم العام الفرنسي يقوم بالازم و أكثر مما كان عليه أيام الحماية الفرنسية و الفرق هو إبن جلدتنا
الرأي يحترم إن كانت لكم مصداقية أنشر
لا اعتقد ان المغرب ينتظر ما سوف تقرره فرنسا … المغرب اليوم اظهرت كورونا انه يملك الارادة والطاقات قادرة على تدبير الشأن العام. ولم يعد يأبه لا لي فرنسا او غيرها من الدول… بل اقول ان هنا دول باتت تنتهج الاسلوب المغربي في تدبير الشان العام ..خاصة ما يتعلق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد او التقليل من انتشار الفايروس كوفيد 19
اعجبتني كلمة ( المغرب ذات أغلبية مسلمة ) يعني لم.نعد دولة اسلامية. اوبلد مسلم … فأصبحنا.
تتعامل بالأرقام فقط….فرنسا معدل المسلمين فيها. 10في المائة. من المسلمين
والمغرب معدل المسلمين فيها 99. في المائة مسلمين..والصحيح أن الإسلام في المغرب وغيرها يعيش حربا من جميع نواحي الحياة ونعيش في بلادنا كأنما أقلية بين العلمانيين والحداثين الذين يعملون ليل نهار التمرد على .كل ماله بالدين الإسلامي. ويعتبرون من يدافع عن الحياء والأخلاق والآداب الإسلامية والمقدسات متطرفين يجب إحالتهم إلى السجن.
مايمكنش المغرب يدير حجر صحي حيتاش ماشي غي اجي ودير حجر صحي كل نهار كيدوز فالحجر الصحي كيخسر المغرب ملايير فمن المستحيل العودة الى الحجر فالحجر اصلا ماكينفع فوالو هاهيا طليان شبعات حجر وكيولي كيولي الفيروس و فرنسا شبعات حجر و كورونا شادة فيها فالحل ماشب هو الحجر الحل الوقاية يعني دير كمامتك وبعد على الزحام وغسل يديك باستمرار
ها الما طلب وسكر تقادا،ما فهمتش علاش بنادم ما باغيش يجمع راسو ويحترم التدابير الوقائية و ما باغيش الحجر صحي فين غاديين ؟ فييييين؟ والله باز راه فضيحة لا تباعد لا كمامة لا تعقيم الله يحفظ وصافي
يا أيها الغرب خلقهم الله عرب لا العبودية للعلمانيين أو شيئ ويسمى فرنسا عيشو حياتكم و اعبدو الله له مخلصين لعلة يغفر
لكم ذنوبكم أنشرها للخير يا هسبرس
عجبا لبلد يقلد فرنسا فقط في السلبيات، يجب أن نحدو حدو فرنسا في القوانين وإصلاح الإدارات ومحاسبة الفاسدين وإصلاح التعليم والطرقات وإصلاح القطاع الصحي و.. و.. و…، وإذا ما طبقنا الحجر الصحي الشامل فيجب أن نوفر للمواطنات والمواطنين كل ما يحتاجونه من مأكل ومشرب وكل المستلزمات اليومية آنذاك سيتقبل الكل قرارات الحكومة بصدر رحب