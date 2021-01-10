القصيدة البدوية في جهة الشرق

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‫تعليقات الزوار

3
  • samir
    الأحد 10 يناير 2021 - 14:18

    هذا من التأثر بالعادات العثمانية التي كانت منتشرة بالجزائر والتي لا علاقة للمغاربة بها

    -1
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  • Lili
    الأحد 10 يناير 2021 - 14:39

    أغنية بدوية جزائرية 100/100 باينة لا علاقة لها لا بوجدة لا بمراكش

    0
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  • وجدة
    الأحد 10 يناير 2021 - 14:51

    المعلق سمير وانت مادخل لك من تقاليد ديالنا ياغبي وأش دخل العتمانين في موضوع

    0
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