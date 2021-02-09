القضاء الإيطالي يحقق في وفاة مشرد مغربي

القضاء الإيطالي يحقق في وفاة مشرد مغربي
صورة: غوغل
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 09:19

في صمت توفي مواطن مغربي كان قيد حياته يقيم في إيطاليا حيث عاش مشردا، ونقل جثمانه إلى المغرب؛ بينما يواصل القضاء الإيطالي تحرياته في الحادثة، حيث يشتبه في أن تكون وفاة المهاجر المغربي ناجمة عن اعتداء كان تعرض له على أيدي مراهقين قبل أيام من وفاته.

التحقيق الذي فتحه القضاء الإيطالي جاء بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه المهاجر المغربي المتوفى، ويدعى عبد الله بقيوي، وهو يتعرض لاعتداء على أيدي خمسة قاصرين، وبعد ذلك الاعتداء بأيام توفي عن عمر 54 سنة، وأُرجع سبب وفاته إلى السكتة القلبية؛ لكن ظهور مقطع الفيديو دفع بالمدعي العام إلى فتح تحقيق في الواقعة.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية أن المحققين باشروا تحقيقات مع القاصرين الخمسة الذين ظهروا في الفيديو الموثق للاعتداء على المهاجر المغربي المتوفى في جزيرة أرزشينا، يوم 23 دجنبر الماضي.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عبد الله بقيوي فضل العيش في الشارع، على الرغم من أن بلدية المدينة حيث كان يقطن وفرت له مأوى؛ ويحاول المحققون في القضية التحقق مما إذا كانت وفاته لها علاقة بالاعتداء الذي تعرض له أم لا.

اعتداء القضاء الإيطالي مشرد مغربي وفاة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
اللجنة التحضيرية للاتحاد الدستوري
الإثنين 8 فبراير 2021 - 22:18 1

اللجنة التحضيرية للاتحاد الدستوري

صوت وصورة
قصة نهاية كأس العرش 1982
الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:20 5

قصة نهاية كأس العرش 1982

صوت وصورة
منقذ عاملات مصنع طنجة
الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:37 29

منقذ عاملات مصنع طنجة

صوت وصورة
مشاريع فلاحية في الرحامنة
الإثنين 8 فبراير 2021 - 19:31 74

مشاريع فلاحية في الرحامنة

صوت وصورة
تثمين النباتات العطرية والطبية
الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:41 1

تثمين النباتات العطرية والطبية

صوت وصورة
وصول الأبطال المحليين
الإثنين 8 فبراير 2021 - 15:31 17

وصول الأبطال المحليين