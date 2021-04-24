القضاء يأمر بتنفيذ الحجز على فندق برلماني بمراكش

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مفوضا قضائيا، سيكون معززا بالقوات العمومية، سيقوم بتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، المتعلق بالحجز على فندق من خمس نجوم تعود ملكيته لبرلماني سابق.
وحسب مصدر مطلع فإن وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمراكش طلب من والي الأمن بالمدينة نفسها مؤازرة المفوض القضائي يوم الإثنين المقبل، وذلك لتسهيل مأموريته حتى تمر عملية تنفيذ الأمر في أحسن الظروف.
وكشف مصدر الجريدة أن شركة البرلماني السابق عن دائرة الرحامنة، ويعمل جاهدا على العودة إلى المؤسسة التشريعية، مطالبة بأداء مبلغ يناهز مليارا و400 مليون سنتيم لفائدة الشركة الدولية لتجهيز الفنادق.
وأورد مصدر الجريدة أن الشركة المذكورة كانت قد تكفلت بتجهيز غرف فندق في ملكية البرلماني المذكور، غير أنها لم تتوصل بمستحقاتها، ما دفعها إلى أن تلجأ إلى القضاء التجاري لإنصافها.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة فإن الشركة المذكورة أكدت أن المصاريف التي في ذمة صاحب الوحدة الفندقية المتواجدة بمدخل مدينة مراكش ناهزت مليارا و800 مليون سنتيم.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن المحكمة التجارية بمراكش قضت استئنافيا بأداء شركتين تعودان للقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل التحاقه بالاتحاد الدستوري مؤخرا، ما قيمته 13228398.00 درهما لفائدة الشركة التي تقدمت بالشكاية.
واتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بالبرلماني السابق، غير أنه رفض التعليق على الموضوع، فيما أكد مقرب منه أن الملف مازال سيعرف مساطر قضائية باللجوء إلى محكمة النقض، معتبرا أن الأمر لا يستدعي التعاطي معه إعلاميًا.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا، والحكم من جديد بجعل شركتين تعود ملكيتهما للبرلماني السابق، الطامح للعودة إلى مجلس النواب، متضامنتين في الأداء، مع تعديله بجعل المبلغ المستحق للمستأنفة، شركة “الدولية لتجهيز الفنادق”، محددا في 13228398.00 درهما، وتأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.
ليكن في علم القريب من البرلماني ان النقد لا يوقف التنفيذ. وأننا في دولة مؤسسات ام ان صاحبنا يظن ان الحصانة البزلمانية ستكون واقية له من التنفيذ
قبل الحجز على الفندق كان للمحكمة الموقرة ان تسأل صاحبنا ( البرمائي) سؤال من أين لك هذا يا هذا؟؟
اوا ها الفلوس فين مشاو خليونا من اكشوان وبنت الكوميسير هما قضاو غراض ديالهم ودوخو اولاد الشعب بالقصص ديال الهبال اوا عبق البريق
فندق 5 نجوم في ملكية برلماني؟ أنا حلمت عندي غير شقة ديك الليلة شدني بوغطاط
السؤال من أين لك ياهذا البرلماني ؟ الجواب: من جيوب الموطنين والشعب الذي صوت عليه . إنتهى الكلام.
المغرب بلد غير قابل للتغير رغم التطور دائما نرى اشخاص يستغلون سلطتهم من اجل مصالحهم الشخصية وللاسف الذمار يأتي بسبب شخص اشخاص باعو وطنهم ب200 درهم مقابل اعطاء صوتهم لبرلمانيين اغنياء كانو يبحتون عن السلطة من اجل توسيع مشارعهم اذا كان يملك مسدس فأنت بصوتك تعطيه مدفع رغم انني خرجت على الموضوع فهذه هي الحقيقة بعض المواطنين يساعدون من لا يستحق السلطة بالوصول اليها والسبب 200 درهم للاسف قمة الذل
صار كل يوم يسمع خبر عن عملية فساد ونهب واستلاء على الاملاك الخاصة والعامة والنصب والاحتيال يكون وراءها احد ابطال رموز الفساد السياسي او السلطوي من روساء المجالس الترابية الى ما يسمى عبثا واهانة في حق الشعب ما يسمى برلمانيين يعني اغلبية الفساد يكون وراءه مقربون من المخزن وهذه علامة استفهام كبرى !!!والغريب ان البراءة تكون من نصيب
اكيد هناك تواطء وراء هذه الفضاءح !!
اما المواطن البسيط فيعاقب اشد العقوبات باسرع وقت عند مطالبته بحقه !!
الى اين يتجهون بهذا البلد ؟؟؟
الحيتان تفترس بعضها البعض.
يارب السلامة. واعطنا على قد نفعنا. اللهم آمين.