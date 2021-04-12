القضاء يثبت النسب في ملف "ليلى والمحامي"

أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، حكمها في قضية إجراء خبرة جينية لإثبات النسب، التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، وأضحت معروفة بقضية “ليلى والمحامي”.
وأصدرت المحكمة الاجتماعية حكما قضى بثبوت نسب الطفلة نور للمحامي، بعدما ظل ينفي علاقته بالمدعية التي قالت إن “الطفلة ابنة المحامي نتيجة علاقة بعد إجراء خطبة”.
واعتبر المحامي محمد الهيني، عضو دفاع ليلى التي طالبت بإثبات النسب، هذا الحكم “تاريخيا وطبق فيه القانون بشكل سليم لإثبات النسب وإرساء قواعد العدالة والإنصاف”.
وشدد المحامي الهيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذا الحكم اعتبرت من خلاله المحكمة أن العلاقة التي جمعت بين المحامي وليلى شرعية، ترتب عنها مولود، وبالتالي حكمت بثبوت النسب.
وزاد عضو هيئة الدفاع من الجانب المشتكي: “هذا أمر نشيد به، على اعتبار أنه يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل والمواثيق الدولية”.
ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى أن المحكمة اعتمدت اجتهادا قضائيا لمحكمة النقض، يعتبر أن عدم الذهاب للمختبر قصد إجراء الخبرة الجينية بمثابة إقرار بالنسب، فيعامل الشخص بنقيض قصده.
وكان المحامي المشتكى به رفض الذهاب لمختبر الشرطة القضائية قصد إجراء الخبرة الجينية لإثبات النسب، ما دفع المحكمة إلى إنذاره؛ فيما قدمت النيابة العامة ملتمسًا بإثبات النسب.
وأثار هذا الملف جدلا واسعا بعدما ظلت الأم ليلى تقول إن المحامي بهيئة الدار البيضاء والد الطفلة نور، إذ أكدت طوال أطوار المحاكمة أنها تعرفت على المشتكى به، لتتطور علاقتهما، قبل أن تقرر مغادرة البلاد صوب تركيا إثر خلاف نشب بينهما، بيد أنها حسب روايتها عادت إلى أرض الوطن إثر اتصال شقيقة المحامي بها، تخبرها بعزمه خطبتها بعد خلاف مع زوجته؛ المحامية أيضا.
كما ذكرت المدعية أن الخطبة تمت بمنزلها بحضور والديها وإخوتها، حيث جرت تلاوة الفاتحة من طرف المحامي نفسه تأكيدا على الخطبة، كما عرف اليوم نفسه وضع خاتم الخطوبة.
في المقابل، تنفي زوجة المحامي ما تدعيه المشتكية ليلى، إذ أوردت في تصريح سابق لهسبريس أنه إثر خلاف مع زوجها، وخلال تواجده بمدينة مراكش في إطار عمل، سيلتقي بالفتاة المعنية، “ليدخل بعدها في دوامة لم يخرج منها إلى حدود اليوم”.
اخيرا بان الحق، هاد الحكم غادي رجع شي أحكام او قواعد فقهية او درائع غير متصلة بالواقع او زمان لي عايشين فيه بحال ديك القضية ديال (اختلاط الأنساب) دابا هادا عصر العلم او تكنولوجيا او العشوائية ما بقاتش ليها بلاصا ف وقتنا.
هذ الشخص لا يصلح ان يكون محاميا لسبب الافتراء والكذب وكان ينتقد الصحافة وانه مفترى عليه
لقد ظهر الحق وثبت ان المحامي كذاب اشر
لولا القضاء لتم الالتفاف على قضية ليلى وذهب نسب ابنها مع الريخ باش تعرف ان اغلب البواجدة ليس لهم لااخلاق ولامباديء استغلوا سداجتنا وارتقو الى المناصب وبدأوا يحصدون كل شيء حتى ولو كان بالجرم
هذا ليس إنصاف من طرف القضاء بل إنصاف من طرف عالم الجينات الذي أثبته .أما القضاء لولا هذا العالم لرماها إلى الكلاب خصوصا أن الخصم محامي .
شي عيالات الله يستر كيسحابو رجال تقاداو. خايفين راجل يمشي .هادي محامية يا حسرة. قالت ليك راجلي مسكين كان فمراكش وتلاقا مع واحد البنت ودخل معاها فدوامة مقدرش يخرج منها. واش هدا راجل بعدا لي مخليك ومسافر كيلعب مع دراري فمراكش؟
الغريب في الأمر أنه المشرع المغربي يرفض دائما علاقات خارج الزواج خصوصا انه لا يعترف بالخطوبة حتى لو كانت رسمية…المفروض أن يعاقب كلا الطرفين بعقوبة سجنية ذلك في اعترافهما بممارسة الجنس بطريقة غير شرعية حتى لو كانت بعد الخطوبة لاسيما أن المحامي متزوج من امرأة أخرى فالبنسبة لرأيي الشخصي يجب قبل الاعتراف بنسب الطفلة أن يعاقبا بتورطهما في علاقة غير شرعية
يحيا العدل . لقد نصف القضاء هده الضعيفة .من تاجر دين ونصاب . على السيد محامي الضحية أن يرفع دعوة من أجل النفقة و تعويضات التقاضي لأن هده السيدة لن تعد تتق في مثل هذه الذئاب. التي تنهش لحم الابرياء تحت غطاء ديني
اوا كاين اختبار الحمض النووي يديروه كيعطي النتيجة فساعة بلي هداك ولدك ولا لا وسدات مدام
يحيا العلم..لولا علم الجينات لجنى المحامي والقضاء على الطفلة وامها….اللهم ادخل النصارى واليهود الجنة.
قبل ان تقوم بءم القضاء اقرأ جيدا مضمون المقال
لم يتم اجراء الخبرة الجينية فعن اي عالم جيني تتحدث
لقد امتنت المحامي عن اجراء الخبرة والقضاء وبشجاعة اعتبر ذلك تملصا منه وعامله بنقيض قصده فالحق نسب البنت له
نحن دوما نقوم بانتقاد كل ما هو مغربي وطني
ليلى و الذئب حكاية انتصرت فيها ليلى وهزم فيها الذئب ولازالت تتكرر مع بني البشر
كيف لهذا الشخص أن يدعي على نفسه أنه محامي و يكذب وينكر ابنته ؟ كيف يعني شخص مهنته تقتضي منه أن يكون صادق يدافع عن الحق ، و هو أول من يخون العهد و يكذب و ينكر الحق لا حولة ولا قوة إلا بالله بصراحة هزلت
الحمد لله ظهر الحق وثبت نسب الصغيرة التي لا ذنب لها
الحق يعلو ولايعلا عليه. ظهر الحق وزهق الباطل. يجب التنويه بعدالتنا وقضائنا الذي أنصف هذه السيدة وابنتها.
لكي لا تتجدد مثل هاته القضية و اللتي لا تتعض الفتيات منها، اقول لهن الله يهديكم نحن لا نتزوج بالخطوبة ولا بورقة العرفي و لا اية حجة فارغة… نحن نتزوج بعقد قران، فرجاء منكن ان تحافضن على فروجكن الى ان تعقدوا و بعدها ديروا شغلكم ولو بدون عرس او معازم.
“العلم” لم يثبت اي شيء بل الحكم صدر بحجة رفض المدعى عليه(المحامي) رفض اجراء الخبرة ولم يتقدم للمختبر كي تجرى عليه الخبرة.الحكم بني على رفضه الخبرة وقد قضى بان الرفض يعني انه هو الاب البيولوجي للمولود.
مع كل الاحترام والتقدير للقضاء .أعتقد أنه من الواجب بعد إظهار الحق وازهاق الباطل .على المحكمة الموقرة توجيه التهمة للسيد المحامي بصفته رجل قانون .ومع ذالك يضلل القضاء هذه المدة كلها الشيء الذي خلق المتاعب للضحية ولاسرتها . ولكم واسع النظر شكرا هسبريس المناضلة منبر من لا منبر له.
لقد قطعت ليلى على نفسها انه اذا لم تتبث الخبرة انتماء الطفلة إلى المحامي تعدم ورفض الاب الأمتثال إلى القانون الذي هو حاميه ومدافع عنه فرفض إجراء الخبرة مما يثبت ان الطفلة ابنته قانونا وشرعا لان ما ذنبها ان تحرم من الابوة وهو قد مارس جنونه مع امها في ظروف كانت له مشاكل مع زوجته الله مع الحق والمظلوم