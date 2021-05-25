القضاء يحدد تهمة معترض الترامواي بالبيضاء

أحالت الشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، على أنظار الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف ملف ثلاثة شباب مشتبه فيهم متورطين في قضية عرقلة مسار الترامواي.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الثلاثة تمت متابعتهم طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي.

وتتضمن المتابعة، وفق ذات المصادر، بخصوص المشتبه فيه الأول تهمة وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات، وبخصوص الشخصين الثاني والثالث تهمة المشاركة في وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات.

وكان مقطع فيديو وثق لمشهد شاب وهو يعرقل سير الطرامواي بالدار البيضاء، حيث قام بوضع طاولة وكرسي وسط السكة.

الفيديو أظهر شابا يقوم بوضع طاولة وكرسي على السكة فور اقتراب الطرامواي، وجلس على الكرسي وأشعل سيجارة وارتشف من كأس.