القضاء يحقق في هتك عرض قاصر بمدينة مراكش

أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف، شخصين يشبه في تورطهما في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر، واستدراج قاصر وهتك عرضها، وعدم التبليغ عن جناية.

وكانت مصالح الشرطة القضائية أطلقت الأبحاث والتحريات بخصوص هذه القضية إثر توصلها بشكاية من قاصر، تشتكي من استدراجها والتوسط في البغاء، وتحصيل مبالغ مالية من وراء ذلك.

وخلصت تحريات مصالح الأمن إلى أن امرأة استدرجت فتيات، من بينهن القاصر المشتكية، وتوسطت لهن لممارسة البغاء؛ كما مكنت من الوصول إلى شريكها الذي أقر بمساهمته مع المشتبه فيها في هذه الأفعال غير القانونية، وبإقدامه على هتك عرض القاصر، واستغلال مستخدمتيْن.