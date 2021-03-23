القضاء يحكم بالمؤبد على قاتل طفل في مكناس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مكناس بإدانة المتورط الرئيسي في مقتل الطفل رضا، البالغ من العمر 10 سنوات، بالسجن المؤبد، فيما أدانت أحد شريكيه في هذه الجريمة، المقرونة بهتك العرض، بـ30 سنة سجنا نافذا.

وكان الوكيل العام للملك بمدينة مكناس تابع المتهم الرئيسي في ارتكاب هذه الجريمة، البالغ من العمر 35 سنة والملقب بـ”بيور”، وشريكه الأول، البالغ من العمر 23 سنة والملقب بـ”الحسكة”، بعدة تهم ثقيلة، من بينها جناية القتل العمد المصحوب بجناية هتك عرض قاصر بالعنف والاختطاف.

وارتباطا بالقضية ذاتها ينتظر أن تنطق المحكمة في وقت لاحق بالحكم في حق شريك آخر في ارتكاب هذه الجريمة، ويتعلق الأمر بالملقب بـ”الرمجاني”، الذي كان يبلغ من العمر حين ارتكاب هذا الفعل الجرمي 17 سنة، ويتابع في هذا الملف بجناية “المشاركة في القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر بالعنف”.

وكانت هذه الجريمة التي هزت حينها العاصمة الإسماعيلية وقعت مطلع شهر يوليوز من سنة 2019 ليتم توقيف المشتبه فيهما، إلى جانب المشتبه فيه الحدث، على خلفية نتائج الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية في ما يخص الجريمة التي ذهب ضحيتها الطفل رضا، الذي عثر على جثته بأحد الأبنية المهجورة المجاورة لفضاء صهريج السواني وسط مدينة مكناس.