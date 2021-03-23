القضاء يحكم بالمؤبد على قاتل طفل في مكناس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مكناس بإدانة المتورط الرئيسي في مقتل الطفل رضا، البالغ من العمر 10 سنوات، بالسجن المؤبد، فيما أدانت أحد شريكيه في هذه الجريمة، المقرونة بهتك العرض، بـ30 سنة سجنا نافذا.
وكان الوكيل العام للملك بمدينة مكناس تابع المتهم الرئيسي في ارتكاب هذه الجريمة، البالغ من العمر 35 سنة والملقب بـ”بيور”، وشريكه الأول، البالغ من العمر 23 سنة والملقب بـ”الحسكة”، بعدة تهم ثقيلة، من بينها جناية القتل العمد المصحوب بجناية هتك عرض قاصر بالعنف والاختطاف.
وارتباطا بالقضية ذاتها ينتظر أن تنطق المحكمة في وقت لاحق بالحكم في حق شريك آخر في ارتكاب هذه الجريمة، ويتعلق الأمر بالملقب بـ”الرمجاني”، الذي كان يبلغ من العمر حين ارتكاب هذا الفعل الجرمي 17 سنة، ويتابع في هذا الملف بجناية “المشاركة في القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر بالعنف”.
وكانت هذه الجريمة التي هزت حينها العاصمة الإسماعيلية وقعت مطلع شهر يوليوز من سنة 2019 ليتم توقيف المشتبه فيهما، إلى جانب المشتبه فيه الحدث، على خلفية نتائج الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية في ما يخص الجريمة التي ذهب ضحيتها الطفل رضا، الذي عثر على جثته بأحد الأبنية المهجورة المجاورة لفضاء صهريج السواني وسط مدينة مكناس.
الإعدام هو الحل
دابا هاد المؤبد راه مقيوم بفلوس الشعب. غادي يولي مجرم قاتل واكل شارب ناعس فابور على ظهر الشعب.
جرجتو على المجتمع ا صحاب حقوق الإنسان. الله ياخد فيكم الحق
يحي العدل قتل طفلا بريء وذهب ليعيش حياته، واين هي النفس بالنفس، والبغض بتبجح الحق في الحياة أليس الذي قتل له الحق في الحياة ولكن الامر لله.
ولماذا لا يحكم عليه بالقتل أي بالإعدام
كما قتل هو كذلك الطفل البريء. بل قتل كل أفراد عاءلته واقاربها وجيرانه.
ما الفاءدة في المؤبد والدولة تصرف عليه 70 درهم يوميا. الإفطار في وقته والغداء في وقته والعشاء في وقته. والترفيه والمسابقات والهاتف.
ومن المؤبد إلى المحدد ثم الإعفاء.
كما يحكي الخراز في فيديوهاته
الاعدام و لا بديل غير الاعدام
ما سينق عليه في السجن هو ضياع للمال لا غير
مذا يحدث في هذا البلد الانتحرات الاغتصبات القتل الحكرة القرقوبي الزطلة والتفنين والتطبييع رمي صبيان فالازبال موتى وفالازقة أحياء وما صرحت به عائشة شنا على قناة نسمة التونسية الآن اصبحنا نعيشه
فمذا تنتضرون من عند الله سبحانه وتعالى خوفي من ان بنتقم منا بتسونامي الاكبر والاقوى فالعالم كم تنباءو الخبراء وسوف يمحي كل السواحل من الخريطة وهذه حقيقة فترقبوها ربي يحفض
لابد من تفعيل عقوبة الاعدام في مثل هذه الجنايات:جناية هتك عرض و اغتصاب وقتل لردع مثل هؤلاء المجرمين .
العدل والعدل هو الله ،القاتل يُقتل بنفس الطريقة ،غيروا ما شئتم من المسؤولين ،القصاص عند الرحمان،الله يصبر واليديه…
قاتل طفل باقي فسن الزهور اضن ان الحكم خاصو إكون الاعدام باش يكون عبرة لمجرمين أخرين.
حكم عليه بالسجن. ..!! وأين الدية ومن سيدفعها !! ثم من يغديه ويعشيه في السحن وعلى حساب من ؟! القاتل يقتل ..ﻻ مجال للمجاملة .. واين أﻻشغال الشاقة …اما ما يرعبنا ككل مرة هو العفو. ….
ماذا يعني المؤبد؟ سكن وأكل وشراب وعلاج بالمجان.. وإذا عاش هناك عشرون سنة فسيكلف خزينة الدولة قرابة الخمسين مليون سنتيم. فلماذا لا تختصر العملية في وجبة فطور ثم يليها حبل المنشفة؟؟؟
ياكل و يشرب فالحبس و يدير رياضة و يدير عصابة و يستغل النزلاء الضعاف …. صراحة خاصو الاعدام .
يجب إعادة النظر في عقوبة جرائم الاغتصاب المرفوق بالقتل لأن مايقع للجناة داخل السجون أراه شبيه إلى حد كبير جدا بالحجر الصحي.
هذا الوحش يستحق الإعدام و ليس المؤبد
يحب معاقبة مل قاتل مجرم معتدي بالاعدام ولماذا يسجن بالموبد ويبقى بأكل ويشرب وينام وينتظر العفو !!!!الاعدام الاعدام الاعدام لكل القتلة المجرمين المعتدين.
Insuffisant…Il faut la peine de mort, c’est encore insuffisant
الله تعالى قال في حكمه السن بالسن والعين بالعين الحرمات قصاص لازم الاعدام لانه ازهق روح طفل بريء بغير ذنب
ميساج قصير ولكن عميق، الله يرحم ليكم الوالدين ردو لبال لوليداتكم حتى من الأقرباء فبالاحرى الغرباء.
علاش مايطبقش الاعدام ؟ كيف الاردن والسعودية والعديد من الدول ؟ على الاقل الاعدام شنقا حتى الموت والسلام اما المؤبد راه غايبقا واكل شارب ناعس بفلوس الشعب يعني شي حاجا مكاينة وحتى ديك المؤبد غادي تولي محدد وشوية الاعفاء
في مثل هذه الجرائم الجزاء الامثل هو الإخصاء.. لأن لو علم أي مغتصب أن جزاءه سيكون الإخصاء لفكر مائة مرة قبل أن يقدم على فعلته النكراء ..حتى يبقى عبرة لمن لا يعتبر فالرجل بصفة عامة يفضل أن يفقد حياته ولا يفقد فحولته
حكم على المجرم ب 35سنة، إن عاش إلى 60 سنة، 25 سنة مضروبة في 365 يوم =أكتر من 9000 يوم، على كاهل الدولة أكتر من 64.000000 مليون،( 70 لليوم الواحد ) زاءد عمل ومسؤولية 1140 من الحراس . خلاصة ،الإعدام هو الحل و الأمثل ،إنه فيروس يا سادة…… والسلام عليكم..
حكم بلا طعم؛ هذا الشخص ارتكب جريمتين الاغتصاب والقتل في حق طفل بريء؛ المؤبد حكم مخفف يجب إعدامه وبدون نقاش.
هذه حالة قتل عمد تستوجب الاعدام ولا شيء غير الاعدام لان الحالات ستتكرر لذلك وجب الردع. هذا حكم جائر يا سعادة القاضي
ماهذا الحكم اين العدل اين النفس بالنفس اين حقوق الطفل حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم انتم القضاء واضحاب القانون السبب في هذه الجرائم نريد تطبيق حكم الاعدام في حق المجرمين والمغتصبين لا نريد ان يحصل المجرم على حق هو حرم فيه الضحية عليه
En plus, travaux forcés pendant les 1eres années et le minimum à manger, sinon, se débarrasser violament de ces virus qui sont contaminants
الخطير في هدا هو ان نفس المجرم كان قد ادين في جربمة قتل سابقة وقضى على أثرها بضع سنوات فقط في السجن ثم افرج عنه ليرتكب الجريمة الثانية في حق هدا الطفل فكم قضى يا ترى في السجن ليخرج ويرتكب جريمة قتل اخرى وهو في سن الثلاثينات
هذا حكم ظالم في حق الضحية رحمه الله الإختطاف وهتك العرض والقتل العمد ب30سنة فقط حشومة بغيتهم يعيشو معذبين كعذبنا الله يأخذ الحق فيهم