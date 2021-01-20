القضاء يدرج ملف "حمزة مون بيبي" للنطق بالحكم

أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، ملف الفنانة المغربية دنيا باطما وأختها ابتسام و”عائشة. ع” و”صوفيا. ش”، إلى 27 يناير الجاري للنطق بالحكم.

وكانت جلسة اليوم مناسبة لإتمام المرافعات، وبعدها أدرج القاضي هذه القضية، المعروفة بملف الحساب الإلكتروني “حمزة مون بيبي”، للمداولة.

وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش أن أدانت دنيا باطما بـ8 أشهر حبسا نافذا، وشقيقتها ابتسام بسنة، وقضت بتغريمهما بتعويض مالي قدره 20 ألف درهم تضامنا فيما بينهما لفائدة المغنية سعيدة شرف، ومصممة الأزياء سهام بادة، المعروفة بـ”سلطانة”، كطرف مدني، مع الصائر.

أما “عائشة. ع”، فحكمت عليها الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية في مراكش بسنة ونصف السنة حبسا نافذا.

كما قضت الغرفة ذاتها بغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحدة من المتهمات الثلاث السابق ذكرهن، وحكمت بالحبس النافذ 10 أشهر في حق “صوفيا. ش” وبأدائها غرامة قدرها 5 آلاف درهم.

وأعلن قضاء المحكمة الابتدائية في مراكش براءة المتهمة دنيا باطما من جنحة المشاركة في النصب لعدم كفاية الأدلة، وقرر متابعتها في حالة سراح للاشتباه في علاقتها بحساب “حمزة مون بيبي”.

وتابعت النيابة العامة المتهمات، بحسب المنسوب إلى كل واحدة منهن، بصك اتهام يتضمن: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”.

ومن الاتهامات التي وجهت إليهن كذلك، “بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.