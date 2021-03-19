القضاء يدين "الطراكس" بالحبس موقوف التنفيذ

أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الجمعة، “فاطمة الزهراء، ل”، المشهورة بلقب “الشيخة الطراكس”، ووالدتها بشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل منهما.

وقضت الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بهذه المحكمة في هذه القضية، التي توبعت فيها الشيخة الطراكس ووالدتها في حالة سراح بتهمة خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، خلال تنظيمها حفل خطوبتها، بغرامة قدرها 1000 درهم، وإرجاع مبلغ كفالة قدرها 5000 درهم.

وكانت السلطة المحلية وأمن الدائرة الأمنية 16 بمراكش قد داهما منزل الفنانة الشعبية، بعد بث تسجيل مصور على منصة للتواصل الاجتماعي لحفل خطوبتها، بحضور عشرات المدعوين وفرقة للأغاني الشعبية.

وقررت النيابة العامة بمراكش متابعة الشيخة الطراكس في حالة سراح رفقة والدتها، فيما تم تغريم جميع المدعوين، الذين أدوا غرامة تصالحية قدرها 300 درهم قبل مغادرتهم منزل الفنانة المعنية.