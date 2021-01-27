القضاء يدين الفنانة دنيا باطما بالحبس والغرامة

رفعت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المغنية دنيا باطما إلى سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم.
وقضت هيئة الحكم بخفض العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهمة عائشة عياش إلى ستة أشهر حبسا نافذا، وتأييد الحكم الابتدائي في حق كل من ابتسام، شقيقة باطما، وصوفيا شاكيري.
وكانت الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قضت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء 29 يوليوز المنصرم، بإدانة المغنية باطما بثمانية أشهر سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وبعام حبسا نافذا في حق شقيقتها ابتسام وغرامة 10 آلاف درهم، مع الحكم عليهما بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم للمطالبتين بالحق المدني المغنية سعيدة شرف ومصممة الأزياء سهام بادة المعروفة بـ”سلطانة”.
كما أدانت المحكمة ذاتها مصممة الأزياء عائشة عياش بعام ونصف العام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وقضت بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق صوفيا شكيري وغرامة 10 آلاف درهم.
وتأتي هذه الأحكام بعد متابعة المتهمات من طرف النيابة العامة في الملف المعروف بقضية حساب “حمزة مون بيبي”، بصك اتهام يتضمن: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.
الدنيا غدارة ، لكي تعرفوا ان الوسام لا يحمي احدا امام قوة الدلائل و البراهين ،
يمهِل ولا يُهمل…اللهم لا شماتة
نحن لا نهتم لمثل هذه الأخبار ولا يهمنا امرها… يهمنا امر بلادنا ان نطور صناعتنا و نخدموا الشباب ديال البلاد ونزيدوا القدام ونحاسبوا المسؤولين من كبيرهم لصغيرهم
الله على حكم ولو انه غير كافي ولكن على الاقل ليبين للبعض وخاصة اولاؤك الذين شعروا بانهم أصبحوا مشهورين و عظماء ليبين اهم حجمهم الحقيقي. شكرا القضاء المغربي و لو انك جد متساهل في هكذا وقائع.
رحمك الله يا العربي باطما…. تم تلطيخ هذا الاسم الكبير من عبدة الاسنتغرام والبلاي بوي….
الكل سواسية أمام القانون أو للي دار الذنب يستاهل العقوبة رفعت الجلسة
لا تفرحوا كثيرا فهذه العقوبة سيأتي بعدها العفو الملكي
وبالتالي يبقى هذا الحكم شكلي فقط هذا هو القضاء في مغربنا الحبيب .
وماذا عن جرائم الدعارة الراقية و مصادر اموال مشبوهة و من تستر عنهم من رجال السلطة و كل بقية افراد الشبكة الاجرامية
حكم مخفف جدا تستحق عقوبة أشد…. يجب أن تكون عبرة لا أحد فوق القانون
الحمدلله على نزاهه محكمه الاستئناف ونسال الله ان يطبق من غير تجهيزات ولا تدخل اشخاص دون فود في هذه القضيه يعني داخل السجن الذي ستقبع فيه ان شاء الله
العز و النصر، كنت أتوقع العكس، لاكن يبدوا أن الماسكين بزمام الامور في المغرب قد ذاقوا ذرعا
العقبا ل سحب الوسام الملكي منها…
الله أكبر ….لعقبا لشي واحد خرين لي هما عار على هاذ لبلاد
شفتي لعياقة وتكبر وسبان لمغاربة الله يرضي عليك أسعادة القاضي عكاشة تنتضرك. من تواضع الله رفع
هاد شي ليدارتو المسمى وجه البارطما لو فعله واحد من الطبقة الكادحة كون غبرو باباه الشقف السب والقدف والتشهير والاحتيال وووووو……..وعام ونص سير وجي وفي الاخير سنة حبسا قليل هادشي بزاف من هذا المنبر نطلب من عاهل البلاد أن يسحب الأوسمة التي لا تستحقها في جميع الأحوال
هل اودعت السجن ام مازالت تتابع في حالة صراح…….؟
ما تدير إيديك في الغيران ما إعضوك فيران. المشتاق إذا فاق حالو صعيب.
Un jugement très allégé, cette soi-disant chanteuse des fêtes de mariage, de circoncision, d’anniversaires mérite plus qu’une année . Elle n’est ni instruite, ni eduquee.
Comme on dit dans ce proverbe marocain : # KAYAT LMACHTAK ILA DAK #
لا تكفي . المطلوب لقاح ضد الفيروسات الفنية والتوقف عن دعم وتزكية الرداءة المغلفة بالعري والفجور
Elle était une fois une grande artiste appelée…. Sa carrière a été terminée après sa condamnation d’un an de prison ferme suite à son implication dans un dossier “sale” d’intimidation et du chantage envers d’autres collègues et d’autres personnalités…..!!
اللهم لا شمت. الواحد ادخل سوق راسو و بعد من مشاكل الناس. اش خصك العريان خاتم امولاي. الله اهدي ما خلق
قليلة عليها بزاف، من المفروض يكون الحكم عليها اقسى، على الأقل خمس سنوات مع إعادة التربية الخلقية.
بصراحة قليلة بزاااف، سنة واحدة غير عادلة. باطمة خربت عائلات و هددت العديد من الضحايا، عندي اخبار تفيد ات ما وقع لسعد المجرد كان من تخطيط حمزة مون بيبي، بحيث ان المجرد لم يعد يتواصل مع دنيا، و أعتقد ان المستقبل سيبرر ذلك عندما تنتهي القضية في المحكمة الفرنسية، كي لا لا يتم التشويش على التحقيق، و ان تطأ رجلها فرنسا ستعتقل….سنة نافذة قليلة و سنرى ان تذخل السجن. حمزة مون بيبي عندها شرائط مسجلة على العديد من المحامين والقضاة…ما يخص الفساد الأخلاقي
احيي القضاء على نزاهته و ان تكون عبرة لكل من سولت له نفسه المساس بسمعة الاخرين،
الحفلة كبيرة والميت فار هذا المثل ينطبق على المسلسل الدرامي حمزة مونبيبي
يا ربي العقبة لهادوك الوسخ و الزبالة ديال اليوتوب رجالا و نساءا و نقوشة. هيا نظفوا اليوتوب راه توسخ بالحثالة
والله العظيم خبر مفرح ولو أن العقوبة غير كافية وتستحق أكثر. كيف لفنانة كانت يصدح صوتها بالأمس باغاني جميلة جداً ونالت الأوسمة الملكية على حضورها الوطني والعربي كيف لها أن تدخل في متاهات بسبب الحقد والحسد والذي كان سبب في هلاك وتشتيت أسر وقطع أرزاق وقبر مواهب. الفن أخلاق وليس مهنة،
الله ينصر العدل في البلاد.يجب التنفيذ بدون انتظار.
موضوع و أشخاص لا يهمني أخبارهم. ليسوا بقدوة في مجتمعي المغربي. و شكرا
اللهم ان هدا منكر ،حكم لتسكيت الراي العام، لو كان شخص اخر بصيط من الشعب حكموا عليه على الاقل بخس سنوات على الاقل ( محكمة مراكش محكمة الذل والعار)وقضاء المغرب تحكمه عصابات الملاهي الليلية وفهم يا الفاهم.
عفواً…
شكون هاد دنيا وتحمل إسم باطما ؟؟؟؟؟؟
أنا أعرف و أسمع فقط باسم العربي باطما و هذا الشخص توفي رحمه الله.
ومنى سيلقى القبض على الهمج اللذين لا يريدون الاشتغال بعرق كثفهم وبالحلال مثلهم مثل أسيادهم و يفضلون تأسيس صفحات على اليوتيوب كي يسبوا ويشوهوا فيها سمعة الاشخاص خصوصا سمعة الإنات لأنها أصبحت ظاهرة مخيفة الآن.كل من هب ودب يؤسس صفحة ويختار مهاجمة المرأة والتقليل منها ومن شرفها ولو ظلما وعدوانا كي ينال البوز لأنه يعلم جيدا أن العالم المتخلف يكره المرأة ويحب أن يشاهد الفيديوهات التي تسبها ليل نهار وتنتقص من قيمتها وهكذا يضمن الربح السريع على ظهرها من طرف متخلفين مثله أو هؤلاء فوق القانون أو القانون نفسه يحتقر المرأة لهذا لا يبالي.هذه هي الحقيقة ولكن أنا متأكد أني سأتلقى الديسلايكات على تعليقي هذا لأن البعض لا يحب من يدافع عن المرأة رغم انها أمه وجدته واخته ونصف من يوجد في عائلته انات
تحياتي للقضاء المغربي .هنا يتبين لمن كان يسترزق
من اعداء .ان المغرب سيبقى عصية علا اعداء اينما وجدوا….ومن لم تكن أوطانه مفخراً له فليس له في موطن المجد مفخر ومن لم يبن في قومه ناصحاً لهم فما هو إلا خائن يتستر ومن كان في أوطانه حامياً لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر ومن لم يكن من دون أوطانه حمى فذاك جبان بل أخسّ وأحقر
يمهل ولا يهمل يجب تنفيد الحكم في نفس الوقت