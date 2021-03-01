القضاء ينظر في شكاية ملف ممتلكات شركة عقارية

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة تأجيل النظر في الملف الجنحي رقم 13906/2102/2019، من أجل استدعاء شهود الإثبات في القضية الذين عاينوا حادثة الاعتداء والسب والقذف في حق مساعد شركة “الحدائق الخضراء” وإلحاق أضرار جسيمة بسيارته أمام إقامة “أوزود” بسيدي بوزيد.

وبعد أن أثار دفاع ضحية مسير شركة “سولوت” مسألة عدم وجود محضر للدرك الملكي يضم أقوال مساعد الشركة، تمكنت النيابة العامة من إيجاد هذا المحضر الذي تم ضمه إلى الملف.

وحسب تصريحات المشتكي، فإن المشتكى به أدلى بصور تمت فبركة تاريخ التقاطها لاستعمالها في الملف من طرف المشتكى به الذي أنكر وجوده بعين المكان في تاريخ الواقعة، في الوقت الذي يثبت محضر المفوض القضائي وجوده بالمكان نفسه في نفس تاريخ الحادثة، حيث صرح المشتكى به بأنه يمنع مواصلة الأشغال حينها.

كما أنهى الدرك الملكي بسيدي بوزيد، خلال الأسبوع الماضي، استماعه لمسيري شركة “سولوت” بشأن شكاية تحقير مقرر قضائي يقضي بتنفيذ مواصلة الأشغال، بعد أن أحالت النيابة العامة شكاية في الموضوع على عناصر الضابطة القضائية في الوقت الذي توصلت فيه بمحضر جديد لمأمور التنفيذ بشأن عرقلة التنفيذ، الذي اضطر للانسحاب لوضع تقرير في الموضوع.

وتقدم دفاع شركة “الحدائق الخضراء”، يوم الجمعة الماضي، بشكاية جديدة ضد مسيري شركة “سولوت”، بتهم تخص تخريب ممتلكات الشركة ليلا داخل ورش مشروع “أوزود” السكني وعرقلة الأشغال؛ وهي الوقائع التي سجلها مأمور التنفيذ التابع لمحكمة الجديدة يوم الأربعاء الماضي.

وتعود وقائع هذه القضية، المرتبطة بملف النزاع بين ممثلي ومساهمي الشركة المدنية العقارية “SOLUTE” وشركة الحدائق الخضراء، إلى قيام ممثل هذه الأخيرة بالعمل على مواصلة الأشغال داخل ورش مشروع “إقامة أوزود” السكني، وإقدام مسيري شركة “Solute” على منع العمال من مباشرة الأشغال، قبل أن يتطور النزاع إلى اعتداء جسدي من طرف مسير “Solute” على مساعد شركة الحدائق الخضراء.