القضاء ينظر في قضية تزييف للعملة الوطنية

القضاء ينظر في قضية تزييف للعملة الوطنية
صورة: أرشيف
الجمعة 21 ماي 2021 - 01:53

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى قيام المشتبه فيه باستهداف أصحاب الإعلانات الخاصة ببيع الهواتف المحمولة على الأنترنيت، وذلك من خلال إجراء معاملات تجارية معهم استغلها في تصريف 110 أوراق مالية مزيفة من فئتي 100 و200 درهم.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المعني وتوقيفه بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بمدينة المضيق.

وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة.

وتأتي هذه العملية الأمنية في أعقاب تفكيك مصالح الأمن الوطني بمدينة الرباط، في غضون شهر أبريل المنصرم، شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص كانت تنشط في تزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول بالمدينة نفسها؛ وكانت تستهدف أصحاب الإعلانات الخاصة ببيع المجوهرات من خلال الأسلوب الإجرامي نفسه.

الشرطة القضائية المضيق النيابة العامة‎ تزييف العملة الوطنية

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