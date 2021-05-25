القمر الدموي في المغرب

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‫تعليقات الزوار

4
  • scotpiiionx
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 18:40

    بالمغرب لاكن لا يشاهد بالمغرب
    فتم تسطى

    16
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  • assifnwourgh
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 18:40

    “و القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم” صدق الله العظيم..

    18
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  • مغربية شمالية
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:02

    اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك، ولا تجعله غضبا منك، ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا.

    24
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  • دحمان
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:28

    ظاهرة طبيعية لا علاقة لها بالمعتقدات و المظنّات البشرية، تتبع قوانين الطبيعة في استقلال تام عن كل استبداد كوني.
    الظاهرة و تسمى “القمر الدموي” (لون القمر سيضحي أحمر عندما سيقع في ظل الأرض) ستحدث الأربعاء 26 ماي قبيل الظهيرة لكن لن ترى في شمال افريقيا و اوروبا بل يمكن متابعتها، عبر الانترنت، حيث سترى في استراليا و امريكا بشكل واضح و مثير.

    2
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