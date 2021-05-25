القمر الدموي في المغرب

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تعليقات الزوار4
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استطلاع يرجح كفة ماكرون في الرئاسيات الفرنسية
بالمغرب لاكن لا يشاهد بالمغرب
فتم تسطى
“و القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم” صدق الله العظيم..
اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك، ولا تجعله غضبا منك، ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا.
ظاهرة طبيعية لا علاقة لها بالمعتقدات و المظنّات البشرية، تتبع قوانين الطبيعة في استقلال تام عن كل استبداد كوني.
الظاهرة و تسمى “القمر الدموي” (لون القمر سيضحي أحمر عندما سيقع في ظل الأرض) ستحدث الأربعاء 26 ماي قبيل الظهيرة لكن لن ترى في شمال افريقيا و اوروبا بل يمكن متابعتها، عبر الانترنت، حيث سترى في استراليا و امريكا بشكل واضح و مثير.