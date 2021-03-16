القوات المساعدة تتعزز بآليات متطورة في أكادير

وضعت المفتشية العامة للقوات المساعدة، شطر الجنوب، رهن إشارة قيادتها الإقليمية في مدينة أكادير، آليات ومعدات لوجيستية مهمة، تتمثل أساسا في سيارات خفيفة ودراجات نارية مجهزة بأحدث وسائل الاتصال، تتلاءم وطبيعة المهام الموكولة إليها، وذلك لضمان تدخل فرق ووحدات القوات المساعدة بأكادير بنجاعة وفعالية، وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها في خدمة أمن المواطنات والمواطنين.

وجاء تعزيز القيادة الإقليمية للقوات المساعدة في أكادير، وفق المفتشية العامة، حرصا منها، شطر الجنوب، على “المساهمة الفعالة في استتباب الأمن والإحساس به في نفوس كافة المواطنات والمواطنين، وذلك عبر توفير دعم لوجستي للقيام بدوريات في جل المناطق الحساسة بالمدينة كالمنطقة السياحية والمنتزه الشاطئي على الخصوص”.

يشار إلى أن أفراد القوات المساعدة يقومون، تحت إشراف رؤسائهم ومصالح السلطة المحلية وبتنسيق مع باقي المتدخلين في القطاع الأمني، بـ”السهر على راحة الساكنة، وذلك من خلال تكثيف دوريات أمنية راكبة وأخرى راجلة، ووضع نقط تمركز مع ممثلي السلطات المحلية في الأماكن التي تستدعي ذلك”.